$!¿Qué hacer en Saltillo? Ópera, teatro local, Agaveros Festival y el Lunar Festival

Una vez más, la ciudad contará con diversos tipos de actividades para disfrutarse en familia, con amigos e incluso en soledad. Arte, fiesta y música serán los elementos principales para este cierre de mes, cada vez más cercano a la Copa Mundial de la FIFA y a las vacaciones de verano.

OBRA ‘EL DIARIO DE UN LOCO’ Este viernes 29 de mayo se presentará la aclamada obra de teatro ‘El Diario de un Loco’. La puesta en escena tendrá dos funciones, a las 18:30 y 21:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Los boletos ya se encuentran a la venta por medio de Newticket, donde los precios son de 500 pesos en sector Preferente, 600 pesos en área Platino y 700 pesos en área Diamante.

ÓPERA A LA CARTA Este sábado 30 de mayo se llevará a cabo la presentación de la Compañía de Ópera de Saltillo como parte del espectáculo ‘Ópera a la Carta’. La cita es a las 18:00 y 20:00 horas en el Centro Cultural Casa Purcell, y los boletos aún pueden conseguirse en el sitio boletrix.com, donde el costo de las entradas es de 211 pesos con cargos incluidos.

LUNAR FULL MOON FESTIVAL El evento de música electrónica más esperado se realizará este sábado 30 de mayo en el Lumina Pavilion del VK Foro, en Saltillo. Una de las principales atracciones de este festival es el line up, el cual cuenta con la participación de Tom & Collins, Mario Eighta, Andec James, Diego Vela, Marcelle, Betterfly, Andy Pandy y Un Diego. La cita es a las 14:00 horas, comenzando con el set de Many Pasarinho y concluyendo a las 2:00 horas con Mario Eighta.

AGAVEROS FESTIVAL Este sábado 30 y domingo 31 de mayo se llevará a cabo el Agaveros Festival, evento que combina entretenimiento con bebidas alcohólicas de importantes expositores. El evento consiste, según sus organizadores, en dos días de música, cultura, tradición y experiencias únicas en Hacienda El Mimbre.

Habrá dos modalidades de boletos: General, con costo de 350 pesos, y VIP, de 550 pesos. Entre las actividades destacan muestra de autos clásicos, música en vivo, peleas de box amateur, brincolines y shows infantiles, además de la participación de Cadetes de Linares y Pepe Mazter. Los boletos pueden adquirirse en boletea.com.

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