Comienza la cuenta regresiva para el homenaje sinfónico a Juan Gabriel con Susana Zabaleta

Sonriente, accesible y contenta por estar en tierras coahuilenses, Susana Zabaleta encabezó la rueda de prensa este viernes por la tarde en Saltillo para invitar al público a asistir al ‘Homenaje al Divo’, donde la monclovense dará una vez más una demostración de su talento.

“Estoy muy emocionada de regresar a mi tierra, que me abran las puertas acá en todos los sentidos, y creo que va a ser un gran concierto, impresionante, y con un gran coro”, dijo Zabaleta en charla con VMÁS.

De acuerdo con la información oficial, este será un espectáculo inolvidable con la extraordinaria voz de la cantante coahuilense, quien estará acompañada por el tenor mexicano Carlos Alberto Velázquez, bajo la batuta del maestro Raúl García.