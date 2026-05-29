Comienza la cuenta regresiva para el homenaje sinfónico a Juan Gabriel con Susana Zabaleta

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    Comienza la cuenta regresiva para el homenaje sinfónico a Juan Gabriel con Susana Zabaleta
    Eventos. La intérprete destacó la importancia de comprender la poesía de cada canción para construir una interpretación auténtica sobre el escenario. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

La artista monclovense se unirá a la voz del tenor mexicano Carlos Alberto Velázquez y a la Camerata de Coahuila

Sonriente, accesible y contenta por estar en tierras coahuilenses, Susana Zabaleta encabezó la rueda de prensa este viernes por la tarde en Saltillo para invitar al público a asistir al ‘Homenaje al Divo’, donde la monclovense dará una vez más una demostración de su talento.

“Estoy muy emocionada de regresar a mi tierra, que me abran las puertas acá en todos los sentidos, y creo que va a ser un gran concierto, impresionante, y con un gran coro”, dijo Zabaleta en charla con VMÁS.

De acuerdo con la información oficial, este será un espectáculo inolvidable con la extraordinaria voz de la cantante coahuilense, quien estará acompañada por el tenor mexicano Carlos Alberto Velázquez, bajo la batuta del maestro Raúl García.

¿CÓMO HA SIDO LA PREPARACIÓN?

“Se estudia en solitario, se hace en solitario. Yo hago una interpretación de las letras y después las entiendo para darles una interpretación. Por eso siempre me gusta tener las letras, entender un poco la poesía, porque después de todo es poesía pura, para después interpretarla con el sonido”, explicó.

Durante la rueda de prensa, Zabaleta aseguró que su canción favorita de Juan Gabriel es ‘Abrázame Muy Fuerte’, y confesó que suele dedicársela a su novio, Ricardo Pérez. Sin embargo, al ser cuestionada sobre cuál es la que más desea cantar ante el público local, señaló que probablemente sea alguna de desamor.

“Yo creo que a lo mejor una de desamor, esa que cantaba: ‘Para realizar mi sueño, ¿Qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré?’, cantó la estrella entre risas.

Además de los artistas mencionados, esta función contará con la participación del Mariachi de Tecalitlán y las voces del Coro de la Compañía de Ópera de Saltillo y del Instituto de Música de Coahuila.

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Será la única presentación en la ciudad el próximo 11 de junio a las 20:00 horas en el Auditorio Parque Las Maravillas, por lo que los boletos continúan a la venta a través de Newticket.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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