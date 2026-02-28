Denuncian egresados de la UAAAN retrasos en títulos electrónicos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 28 febrero 2026
    Denuncian egresados de la UAAAN retrasos en títulos electrónicos
    Existen casos de egresados con hasta tres años sin recibir su título digital. VANGUARDIA

Señalan que el problema deriva de falta de gestiones ante autoridades federales

Alrededor de 100 egresados de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro denunciaron retrasos en la entrega de títulos electrónicos por parte de la Secretaría de Educación Pública federal.

Lo anterior, acusan, se debe a la falta de las gestiones necesarias ante la federación por parte de la UAAAN, particularmente del Departamento de Docencia, cuyo director es el maestro José Aniseto Díaz Balderas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Detecta Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro disminución de alumnos foráneos

Los egresados, algunos de ellos estudiantes de maestría, señalaron que la ausencia de este documento ha provocado que muchos no consigan empleo en el sector agropecuario, estén imposibilitados para certificarse como técnicos especialistas o pierdan oportunidades laborales, incluso en el extranjero.

$!La Rectoría ofreció entregar títulos en pergamino.
La Rectoría ofreció entregar títulos en pergamino. ESPECIAL

Los inconformes indicaron que existen casos de ingenieros agrónomos que se graduaron hace tres años y, pese a haber realizado los trámites correspondientes, no han obtenido el documento electrónico que los acredita como profesionistas en materia agrícola, cuando un título no debería tardar más de tres meses en ser otorgado.

Ayer, la Rectoría de la Narro difundió en sus redes sociales un comunicado en el que ofrecía a los afectados entregar sus títulos en pergamino, situación que generó mayor molestia entre los quejosos.

La razón, explicaron, es que actualmente este tipo de documentos ya no es válido, pues en trámites como la obtención de la cédula profesional o el ingreso a estudios de posgrado es obligatorio presentar el título electrónico.

En este sentido, los egresados urgieron a las autoridades de la Universidad a acelerar las gestiones ante la Secretaría de Educación Pública federal para la liberación de este documento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Universidades

Jesús Peña

Jesús Peña

Reportero del Semanario Vanguardia. Ha incursionado en el género del reportaje, la crónica y el perfil, en el abordaje de distintos temas, sobre todo con un enfoque social. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?

¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?
Una toma amistosa

Una toma amistosa
El presidente estadounidense, Donald Trump, gesticula durante su asistencia a la “Ceremonia de Conmemoración de las Familias Ángeles” en la Casa Blanca.

Las inestables negociaciones de Trump
true

POLITICÓN: De los 4 regidores de Saltillo que van por diputación, uno tiene asegurada derrota
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, posa con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el día de sorteo en qué se definirán los grupos de la contienda mundialista 2026.

¿Afectará la muerte del Mencho los partidos del Mundial en México?
Testigos confirmaron que la víctima fue agredida en dos momentos distintos, siendo el segundo impacto el que lo dejó inconsciente y provocó su fallecimiento días después.

Homicidio en el bar Rabbit de Saltillo: Dos agresiones marcaron el destino fatal de Juan Carlos
true

AHMSA: El futuro se ha tornado sombrío en extremo
Se suspendieron los vuelos que entraban y salían de Puerto Vallarta y Guadalajara.

¿Es seguro viajar a México en este momento?