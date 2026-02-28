Denuncian egresados de la UAAAN retrasos en títulos electrónicos

Alrededor de 100 egresados de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro denunciaron retrasos en la entrega de títulos electrónicos por parte de la Secretaría de Educación Pública federal.

Lo anterior, acusan, se debe a la falta de las gestiones necesarias ante la federación por parte de la UAAAN, particularmente del Departamento de Docencia, cuyo director es el maestro José Aniseto Díaz Balderas.

Los egresados, algunos de ellos estudiantes de maestría, señalaron que la ausencia de este documento ha provocado que muchos no consigan empleo en el sector agropecuario, estén imposibilitados para certificarse como técnicos especialistas o pierdan oportunidades laborales, incluso en el extranjero.