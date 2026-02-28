Denuncian egresados de la UAAAN retrasos en títulos electrónicos
Señalan que el problema deriva de falta de gestiones ante autoridades federales
Alrededor de 100 egresados de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro denunciaron retrasos en la entrega de títulos electrónicos por parte de la Secretaría de Educación Pública federal.
Lo anterior, acusan, se debe a la falta de las gestiones necesarias ante la federación por parte de la UAAAN, particularmente del Departamento de Docencia, cuyo director es el maestro José Aniseto Díaz Balderas.
Los egresados, algunos de ellos estudiantes de maestría, señalaron que la ausencia de este documento ha provocado que muchos no consigan empleo en el sector agropecuario, estén imposibilitados para certificarse como técnicos especialistas o pierdan oportunidades laborales, incluso en el extranjero.
Los inconformes indicaron que existen casos de ingenieros agrónomos que se graduaron hace tres años y, pese a haber realizado los trámites correspondientes, no han obtenido el documento electrónico que los acredita como profesionistas en materia agrícola, cuando un título no debería tardar más de tres meses en ser otorgado.
Ayer, la Rectoría de la Narro difundió en sus redes sociales un comunicado en el que ofrecía a los afectados entregar sus títulos en pergamino, situación que generó mayor molestia entre los quejosos.
La razón, explicaron, es que actualmente este tipo de documentos ya no es válido, pues en trámites como la obtención de la cédula profesional o el ingreso a estudios de posgrado es obligatorio presentar el título electrónico.
En este sentido, los egresados urgieron a las autoridades de la Universidad a acelerar las gestiones ante la Secretaría de Educación Pública federal para la liberación de este documento.