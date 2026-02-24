Saltillo: Detecta Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro disminución de alumnos foráneos

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) registró durante el ciclo escolar 2025 una variación en su población estudiantil, reflejando una disminución en el número de alumnos provenientes de otros estados del país.

Alberto Flores Olivas, rector de la institución en Saltillo, señaló que actualmente el alumnado foráneo representa aproximadamente el 70 por ciento de la matrícula total, mientras que los estudiantes originarios de Coahuila ocupan cerca del 30 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: entregan el ‘Buitre de Oro’ a egresados de la Narro por su trayectoria

Esta cifra representa un cambio en la tendencia histórica de la universidad, donde la presencia de jóvenes de diversas entidades federativas solía ser aún mayor.

Flores Olivas explicó que durante el pasado proceso de admisión se registró una demanda elevada, con una cifra que osciló entre los 5 mil 500 y los 6 mil aspirantes que buscaban ingresar a la casa de estudios.

De este total de solicitantes, la universidad solamente aceptó a mil 600 nuevos estudiantes, lo que dejó fuera a una gran cantidad de jóvenes que no lograron obtener el puntaje necesario en la evaluación del Ceneval.

”Aceptamos solamente mil 600, una gran cantidad de jóvenes quedaron fuera, creemos que pudiera ser tal vez el nivel académico de los jóvenes”, afirmó Flores Olivas.

El directivo sugirió que la población estudiantil de Coahuila podría estar mostrando una mejor preparación para enfrentar los requisitos del examen de admisión, el cual se aplica de manera uniforme a nivel nacional.

La institución cuenta actualmente con una matrícula cercana a los 6 mil alumnos en el nivel de licenciatura, quienes se distribuyen en las diversas carreras que se imparten en la sede principal y sus unidades.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Busca UAAAN evitar huelga; esperan recursos federales para aumento salarial

Agregó que a pesar de la reducción porcentual en el número de alumnos foráneos, los servicios básicos que caracterizan a la Universidad Narro, como el comedor y las residencias estudiantiles, mantienen su operatividad sin cambios.

Flores Olivas destacó que la matrícula de alumnos originarios de Coahuila mostró un incremento considerable, lo que representa un retorno de los jóvenes del estado a las aulas de la institución agraria.