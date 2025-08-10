Denuncian en redes agresión a cachorro en Nogales II, Saltillo; piden justicia

    Cachorro agredido por un hombre en Nogales 2, Saltillo, mientras intentaba escapar.

El hecho fue reportado en varios grupos de seguridad de la comunidad, aunque las autoridades aún no han emitido una respuesta oficial

En un grupo de Facebook de Saltillo, una joven identificada como Esmeralda compartió un video y relato donde denuncia el maltrato que sufrió un cachorro en la colonia Nogales II. Según la publicación, un hombre fue visto agrediendo al animal, incluso intentando amarrarlo con un cable a un poste cercano.

El incidente ocurrió cuando el perro intentaba escapar y la madre de Esmeralda intervino para impedir que continuara el abuso. El agresor reaccionó de forma hostil, amenazando y gritando contra quienes intentaron detenerlo. Según los comentarios en la misma publicación, se reportó el caso en grupos de seguridad locales.

Publicación en redes sociales que alertó a la comunidad sobre el maltrato a un cachorro en Nogales II, Saltillo.
Publicación en redes sociales que alertó a la comunidad sobre el maltrato a un cachorro en Nogales II, Saltillo. FOTO: FACEBOOK

Algunos usuario añadieron que observaron manchas de sangre en el pantalón del presunto agresor, aunque no se conoce el estado actual del cachorro después de este suceso.

Este tipo de situaciones evidencian el problema de maltrato animal que persiste en diversas colonias de Coahuila, donde el abuso y la violencia contra mascotas y animales domésticos continúan siendo un tema pendiente para las autoridades y la sociedad civil.

Organizaciones y colectivos en Coahuila han insistido en la necesidad de reforzar las denuncias, mejorar la atención y sancionar a quienes cometen actos de crueldad contra los animales. La protección animal es un asunto de salud pública y ética social que requiere mayor compromiso institucional.

Por el momento, vecinos y usuarios de redes sociales piden a las autoridades municipales que investiguen y sancionen este caso para evitar que situaciones similares sigan ocurriendo y garantizar el bienestar de los animales en la comunidad.

