Vuelca conductor ebrio tras impactar luminaria en Ramos Arizpe
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El hombre fue detenido tras perder el control por exceso de velocidad y quedó a disposición para la reparación los daños ocasionados
El conductor de un vehículo marca Honda terminó volcado sobre sus cuatro ruedas, luego de tomar una curva a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, impactándose contra una luminaria en el municipio de Ramos Arizpe.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:40 horas, cuando el responsable conducía un automóvil Honda modelo Civic sobre la calle José María Morelos, con dirección de sur a norte.
TE PUEDE INTERESAR: Estrena CECyTE carrera técnica en Vitivinicultura y Turismo en Ramos Arizpe y Arteaga
Debido a su estado de ebriedad, metros antes de la intersección con el bulevar Analco perdió el control del volante y se impactó contra la luminaria.
Posteriormente derribó el objeto para terminar volcado sobre sus cuatro ruedas.
Automovilistas que circulaban por la zona avisaron a las autoridades competentes, por lo que se trasladaron al lugar elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio para valorar al conductor; afortunadamente, no sufrió lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un nosocomio.
Finalmente, el involucrado quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde tendrá que responder por los daños ocasionados al municipio.