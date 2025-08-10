Vuelca conductor ebrio tras impactar luminaria en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 10 agosto 2025
    Vuelca conductor ebrio tras impactar luminaria en Ramos Arizpe
    Vehículo Honda volcado tras impacto contra luminaria en Ramos Arizpe. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El hombre fue detenido tras perder el control por exceso de velocidad y quedó a disposición para la reparación los daños ocasionados

El conductor de un vehículo marca Honda terminó volcado sobre sus cuatro ruedas, luego de tomar una curva a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, impactándose contra una luminaria en el municipio de Ramos Arizpe.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:40 horas, cuando el responsable conducía un automóvil Honda modelo Civic sobre la calle José María Morelos, con dirección de sur a norte.

$!Luminaria derribada por el vehículo que perdió el control en la curva.
Luminaria derribada por el vehículo que perdió el control en la curva. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Debido a su estado de ebriedad, metros antes de la intersección con el bulevar Analco perdió el control del volante y se impactó contra la luminaria.

Posteriormente derribó el objeto para terminar volcado sobre sus cuatro ruedas.

$!Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar del accidente.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar del accidente. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Automovilistas que circulaban por la zona avisaron a las autoridades competentes, por lo que se trasladaron al lugar elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio para valorar al conductor; afortunadamente, no sufrió lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un nosocomio.

$!Paramédicos de Protección Civil valoran al conductor tras el percance.
Paramédicos de Protección Civil valoran al conductor tras el percance. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Finalmente, el involucrado quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde tendrá que responder por los daños ocasionados al municipio.

Temas


Accidentes
choque

Localizaciones


Ramos Arizpe

