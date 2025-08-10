Vuelca conductor ebrio tras impactar luminaria en Ramos Arizpe

El conductor de un vehículo marca Honda terminó volcado sobre sus cuatro ruedas, luego de tomar una curva a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, impactándose contra una luminaria en el municipio de Ramos Arizpe.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:40 horas, cuando el responsable conducía un automóvil Honda modelo Civic sobre la calle José María Morelos, con dirección de sur a norte.

TE PUEDE INTERESAR: Estrena CECyTE carrera técnica en Vitivinicultura y Turismo en Ramos Arizpe y Arteaga