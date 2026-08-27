Denuncian en Saltillo maniobra riesgosa de transporte Arteaga-Saltillo en Valdés Sánchez

Una mujer denunció una maniobra que calificó como riesgosa por parte del conductor de una unidad de transporte de la interconexión Arteaga-Saltillo, luego de que presuntamente invadiera el carril por el que circulaba el vehículo en el que viajaba junto con su hermano. Según relató, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas de este jueves sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, donde ambos circulaban de oriente a poniente por el carril izquierdo, en medio del tránsito que se registra en la zona a esa hora.

La unidad de transporte avanzaba por el carril derecho prácticamente a la par del automóvil. La denunciante aseguró que el operador comenzó a desplazarse hacia el carril izquierdo sin darles oportunidad de anticipar la maniobra. Explicó que, debido a la posición en la que circulaban ambos vehículos, tampoco tenían visibilidad suficiente para advertir una eventual direccional del autobús. Según su testimonio, el chofer comenzó a introducir la unidad al carril que ellos ocupaban sin esperar a tener espacio suficiente. La mujer señaló que su hermano tuvo que frenar prácticamente en seco para evitar que el autobús impactara su vehículo. Aseguró que logró reaccionar debido a que acostumbra conducir con precaución y mantenerse atento a los movimientos de las demás unidades.

El frenado repentino, agregó, generó otro riesgo, pues consideró que el automóvil que circulaba detrás de ellos pudo haberlos impactado por alcance ante la necesidad de disminuir la velocidad abruptamente. Tras lo ocurrido, aseguró que el operador continuó su recorrido con normalidad. Ella y su hermano permanecieron detrás del autobús durante parte del trayecto y señalaron que éste avanzaba a baja velocidad, lo que dificultó posteriormente su circulación. REPORTAN HUMO NEGRO EN LA UNIDAD Durante ese recorrido, la mujer aseguró que el autobús emitía una cantidad considerable de humo negro. Cuestionó que un vehículo destinado al transporte de pasajeros pueda circular en esas condiciones y pidió que se revisen sus emisiones y estado mecánico. La legislación estatal establece que los vehículos automotores que circulan por las vías públicas de Coahuila deben someterse a verificación de emisiones contaminantes y mantenerse dentro de los límites máximos permitidos. En el caso específico de las unidades que prestan servicio de transporte público, la revisión de emisiones debe realizarse cada seis meses.

En Saltillo, el programa de verificación vehicular contempla expresamente a las unidades de transporte público y de pasajeros. El Gobierno Municipal informó este año que estos vehículos deben cumplir con el procedimiento de revisión de emisiones. La mujer señaló además que, según su experiencia, no sería la primera ocasión en que observa maniobras que considera riesgosas por parte de operadores de este tipo de unidades. Aseguró también haber escuchado comentarios similares de otros usuarios y automovilistas. Ante lo ocurrido, pidió una mayor supervisión sobre la forma en que son conducidos estos vehículos y sus condiciones de operación, al considerar que pueden representar un riesgo tanto para los pasajeros como para quienes comparten las vialidades con ellos.