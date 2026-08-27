Carambola entre cuatro vehículos provoca caos vial en bulevar Fundadores de Saltillo

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    Carambola entre cuatro vehículos provoca caos vial en bulevar Fundadores de Saltillo
    Las autoridades señalaron que los accidentes habrían sido ocasionados por no mantener la distancia de seguridad. ULISES MARTÍNEZ

Los percances ocurrieron a la altura de la colonia Zaragoza

La mañana de este jueves, cuatro vehículos participaron en dos accidentes viales registrados de manera simultánea sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Zaragoza, con dirección hacia el Centro de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento de los hechos, los percances habrían ocurrido debido a que los conductores no mantuvieron la distancia de seguridad y circulaban a una velocidad que les impidió frenar a tiempo.

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En el primero de los accidentes participó un automóvil MG, el cual fue impactado por la parte posterior por un Dodge Attitude, cuyo conductor no logró detenerse a tiempo. Debido al impacto, ambas unidades quedaron sobre el carril izquierdo de la vialidad.

$!Un automóvil MG fue impactado por la parte posterior por un Dodge Attitude.
Un automóvil MG fue impactado por la parte posterior por un Dodge Attitude. ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, una camioneta Toyota Hiace se vio involucrada en el percance y terminó impactando al Dodge Attitude, lo que generó una carambola entre las unidades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para atender la situación, abanderar la zona y prevenir otro accidente. Asimismo, los vehículos fueron desplazados hacia un costado de la vialidad para facilitar la circulación.

$!Los vehículos fueron retirados hacia un costado de la vialidad para evitar otro accidente y facilitar la circulación.
Los vehículos fueron retirados hacia un costado de la vialidad para evitar otro accidente y facilitar la circulación. ULISES MARTÍNEZ

Una vez despejado el tramo afectado, se restableció el tránsito vehicular, mientras los conductores involucrados aguardaban la llegada de sus respectivas compañías aseguradoras para determinar la responsabilidad y llegar a un acuerdo por los daños ocasionados.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia de los accidentes. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

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