$!Denuncian otro posible caso de ‘montachoques’ en la carretera Monterrey-Saltillo (video)

A través de las redes sociales, un usuario identificado como Mario Gallegos, denunció un presunto caso de ‘montachoques’ en la carretera Monterrey-Saltillo.

“Al tiro con los montachoques, no les lleva a pasar, no se paren y no olviden hacer su reporte a la Guardia Nacional”, señaló.

De acuerdo con Mario, los presuntos montachoques provocaron el impacto de ambos vehículos, e intentaron extorsionarlo.