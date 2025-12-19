Drones ucranianos destruyen un petrolero ruso en una ‘operación especial sin precedentes’

Un dramático video muestra un petrolero ruso siendo volado por drones ucranianos en una “operación especial sin precedentes” en aguas neutrales del Mar Mediterráneo.

Las imágenes del ataque mostraron al petrolero de la flota Shadow siendo destruido a más de dos mil kilómetros de Ucrania, dijo el Servicio de Seguridad de Ucrania.

Según las autoridades, la operación fuera de área marca la primera vez que Kiev ataca en aguas neutrales. Hasta ahora, el servicio de seguridad ucraniano solo se ha atribuido la responsabilidad de los ataques con drones en el Mar Negro.