¡Avanza su proyección! Seleccionan a ‘El Desaire’ en el Chandler Film Festival de Arizona

El alcance de la película coahuilense ‘El Desaire’ continúa en ascenso, luego de confirmarse que la cinta iniciará el año con una nueva selección en un festival de talla internacional, al formar parte del Chandler Film Festival, que se celebra en Arizona, Estados Unidos.

Fue el propio cineasta regiomontano Gabriel Ramos quien compartió la noticia con la casa editorial, así como con amigos y seguidores, destacando que la historia inspirada en el corrido popular de Rosita Alvírez sigue conectando con audiencias fuera de México.

“Sigue la buena racha. Ahora ‘El Desaire’ fue seleccionada oficialmente en el @chandlerfilmfestival en Arizona, Estados Unidos. Felicidades a todo el equipo”, escribió Ramos en su cuenta de Instagram.