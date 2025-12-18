¡Avanza su proyección! Seleccionan a ‘El Desaire’ en el Chandler Film Festival de Arizona

Show
/ 18 diciembre 2025
    ¡Avanza su proyección! Seleccionan a ‘El Desaire’ en el Chandler Film Festival de Arizona
    Camino. Dirigida por Gabriel Ramos y filmada en Saltillo, ‘El Desaire’ ha tenido presencia en festivales como Cannes, Los Ángeles, Austria y ahora Arizona, consolidando su proyección internacional. FOTO: OMAR SAUCEDO

El filme protagonizado por Vico Escorcia y rodado en Saltillo, coproducido por Vanguardia, la Universidad Carolina y el Epic Film Institute, compite por un nuevo reconocimiento internacional

El alcance de la película coahuilense ‘El Desaire’ continúa en ascenso, luego de confirmarse que la cinta iniciará el año con una nueva selección en un festival de talla internacional, al formar parte del Chandler Film Festival, que se celebra en Arizona, Estados Unidos.

Fue el propio cineasta regiomontano Gabriel Ramos quien compartió la noticia con la casa editorial, así como con amigos y seguidores, destacando que la historia inspirada en el corrido popular de Rosita Alvírez sigue conectando con audiencias fuera de México.

“Sigue la buena racha. Ahora ‘El Desaire’ fue seleccionada oficialmente en el @chandlerfilmfestival en Arizona, Estados Unidos. Felicidades a todo el equipo”, escribió Ramos en su cuenta de Instagram.

EL PASO DE ‘EL DESAIRE’

El festival se llevará a cabo del 23 de febrero al 1 de marzo, por lo que tanto el elenco como el equipo de producción celebran esta nueva selección para el filme.

Apenas hace unos días, la producción también confirmó su selección oficial en el Replay International Film Festival, que se celebrará en Austria.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Grabó en los Estudios Churubusco! Entre conciertos, tacos y rodajes: Dua Lipa revela que enfermó tras su intensa visita a México

Entre los logros más recientes de la película saltillense destacan su paso por diversos festivales nacionales e internacionales, como el Marché du Film de Cannes y el International Art Film Fest de Los Ángeles, consolidando su presencia dentro del circuito cinematográfico independiente.

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

