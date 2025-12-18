Javier Díaz supervisa avances del programa Colonias al 100 en Lomas de Lourdes
El Gobierno Municipal continuará con acciones de mejoramiento para atender las demandas de esta colonia
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que las acciones de mejoramiento urbano continuarán en la colonia Lomas de Lourdes, con el objetivo de dar solución a las principales demandas de las y los vecinos de este sector, al supervisar los trabajos del programa Colonias al 100.
Durante su recorrido, el Edil destacó que Lomas de Lourdes fue incluida en este programa sin precedentes en la ciudad, el cual contempla la intervención simultánea de 14 dependencias municipales para llevar obras, programas y servicios enfocados en mejorar la seguridad, la imagen urbana y la calidad de vida de la población.
“Desde el Gobierno Municipal vamos a seguir muy al pendiente de cómo se lleva a cabo la última etapa del programa Colonias al 100 y que sea para una mejor calidad de vida de las y los habitantes de este sector”, señaló Javier Díaz, al reiterar que su administración mantiene un trabajo cercano con la ciudadanía.
El alcalde subrayó que se continuará trabajando en territorio para atender las necesidades más apremiantes de la colonia, como bacheo, alumbrado, seguridad, medio ambiente, cultura y deporte. Asimismo, anunció que se instalará una oficina móvil para reforzar la presencia de los agrupamientos de la Comisaría de Seguridad.
Javier Díaz recordó que durante 2025 el programa Colonias al 100 ha llegado a sectores como La Herradura, Ojo de Agua, Teresitas, Nuevo Teresitas, 8 de Enero, Lomas Doradas, Cumbres, Valle de San Antonio, San Francisco, Obrera, Independencia, Óscar Flores Tapia, Cerro del Pueblo y Lomas de Lourdes, entre otros.
Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en estas colonias se han realizado acciones de bacheo, limpieza de espacios públicos, fortalecimiento de la seguridad, actividades deportivas y culturales, atención en salud y acompañamiento del DIF Saltillo.
Por su parte, el diputado local Álvaro Moreira Valdés reconoció la presencia constante del alcalde en Lomas de Lourdes y los avances logrados. Señaló que se ha atendido de manera permanente el problema de baches, se han fortalecido las acciones de seguridad mediante reuniones con autoridades y la instalación de una caseta policial, además de la limpieza de diversos espacios públicos.
Como parte de las acciones integrales en la colonia, se llevó a cabo una brigada estatal con trámites a bajo costo y servicios de salud gratuitos, además de la participación del DIF Saltillo a través de la unidad móvil Amor en Movimiento, que ofreció consultas dentales, audiometrías, optometrías, atención médica, tamizajes de diabetes y apoyo psicológico.
Asimismo, se brindó control nutricional por parte de Salud Pública y atención canina, vacunación y desparasitación a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, como parte del enfoque integral del programa Colonias al 100.