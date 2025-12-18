Javier Díaz supervisa avances del programa Colonias al 100 en Lomas de Lourdes

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que las acciones de mejoramiento urbano continuarán en la colonia Lomas de Lourdes, con el objetivo de dar solución a las principales demandas de las y los vecinos de este sector, al supervisar los trabajos del programa Colonias al 100.

Durante su recorrido, el Edil destacó que Lomas de Lourdes fue incluida en este programa sin precedentes en la ciudad, el cual contempla la intervención simultánea de 14 dependencias municipales para llevar obras, programas y servicios enfocados en mejorar la seguridad, la imagen urbana y la calidad de vida de la población.

“Desde el Gobierno Municipal vamos a seguir muy al pendiente de cómo se lleva a cabo la última etapa del programa Colonias al 100 y que sea para una mejor calidad de vida de las y los habitantes de este sector”, señaló Javier Díaz, al reiterar que su administración mantiene un trabajo cercano con la ciudadanía.

El alcalde subrayó que se continuará trabajando en territorio para atender las necesidades más apremiantes de la colonia, como bacheo, alumbrado, seguridad, medio ambiente, cultura y deporte. Asimismo, anunció que se instalará una oficina móvil para reforzar la presencia de los agrupamientos de la Comisaría de Seguridad.

Javier Díaz recordó que durante 2025 el programa Colonias al 100 ha llegado a sectores como La Herradura, Ojo de Agua, Teresitas, Nuevo Teresitas, 8 de Enero, Lomas Doradas, Cumbres, Valle de San Antonio, San Francisco, Obrera, Independencia, Óscar Flores Tapia, Cerro del Pueblo y Lomas de Lourdes, entre otros.