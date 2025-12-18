La 4T, en la cuerda floja con Trump

Dulcibel, linda muchacha, se hizo novia de Afrodisio, sujeto dado a erotismos. Una amiga de ella le preguntó, curiosa: “¿Cómo son los besos de Afrodisio?”. Respondió Dulcibel: “Están por abajo del promedio”... “¿Por qué es tan caro este collar de perlas?” –inquirió en la joyería doña Panoplia de Altopedo, dama de sociedad. “Son perlas cultivadas, señora –le explicó el joyero–, y la educación cuesta”... Capronio es un individuo inmoral, ineducado, inurbano e incivil. Su suegra comentó: “Ayer choqué”. El majadero fingió consternación. “¡Qué barbaridad, suegrita! –exclamó falsamente preocupado–. ¿Y cómo quedó la escoba?”. (Un sólo calificativo merece un hombre así: cabrón)... En la cena familiar de Navidad don Chinguetas levantó su copa y dijo: “Brindo por la que todos estos años me ha dado su tibieza y su calor”. Los presentes, conmovidos, volvieron la vista hacia doña Macalota, que se vio emocionada. Acabaron esos sentimientos cuando Chinguetas añadió: “Mi cobija eléctrica”. (También a ese desgraciado cuadra el calificativo que antes dije)... Bien se ha dicho que cuando a Estados Unidos le da catarro, a México le da pulmonía. En más de un sentido dependemos de la nación del norte. Las brisas que allá soplan, cuando llegan acá son huracanes. Por estos días el megalómano, erotómano y pirómano presidente Trump está enojado con nuestro país. Le disgusta que el gobierno mexicano envíe petróleo a Cuba, y de oquis además, o sea gratuitamente. También ha de molestarlo el hecho de que México incurra en trata de esclavos cuando trae acá a médicos cubanos cuyos salarios son cobrados por el esclavizador gobierno de la Isla. Hasta ahora, la Presidenta Sheinbaum ha logrado caminar con buena fortuna por la cuerda floja de las relaciones con el país vecino, y ha llevado bien el trato con el errático y prepotente ocupante de la Casa Blanca. Parece, sin embargo, que esa cuerda se está tensando tanto que podría llegar a romperse si la 4T sigue dando muestras de acercarse más a los regímenes izquierdistas totalitarios que a su mayor socio comercial. La realidad se impone sobre las ideologías, y ante los hechos dejan de tener vigencia conceptos como el de soberanía nacional y otras entelequias semejantes. La realpolitik, si me es permitido el uso de ese sonoro término, impone exigencias que no se pueden evadir. Una de ellas es la cautela en el trato con el Tío Sam, un tío que nunca deja de lado su amenazante big stick. Y más no digo. Cumplido mi deber de orientar a la República paso a otros temas... Candidito es un joven ingenuo e inocente. Pirulina, muchacha conocedora de la vida, lo condujo al Ensalivadero, paraje solitario al que acuden por las noches las parejas, y ahí le sugirió: “Vamos al asiento de atrás”. Opuso Candidito: “¿Y luego cómo manejo?”... Grande fue la sorpresa del doctor Ken Hosanna cuando llegó a su consultorio un hombre con un hacha clavada en la cabeza. “¡Ayúdeme, doctor! –le suplicó el lacerado al atónito facultativo–. ¡Esto me duele mucho! ¡Cada vez que estornudo me pego con el mango en los testículos!”... Culerino temía ser alistado en el ejército. Recibió la citación, y un médico militar le pidió que llevara a la oficina de reclutamiento una muestra de su orina. Al muchacho se le ocurrió despistar al facultativo mezclando aportaciones de su papá, su mamá, su hermana e incluso de la perrita de la casa. Al día siguiente recibió el resultado del análisis: “Tu padre está alcoholizado, tu madre está menopáusica, tu hermana está embarazada, tu perrita está en celo y tú estás en el ejército”... FIN.

TE PUEDE INTERESAR: Ni de izquierda ni de derecha, la 4T es pragmatista