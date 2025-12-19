POLITICÓN: ¡Qué no la dejaron sola! Tania rechazó ayuda, pero le pasará factura electoral a Morena en Coahuila

I. ELLA BAILA SOLA

Quienes conocen bien la grilla morenista comarcana aseguran que es una lectura equivocada pensar que los liderazgos locales del partido de moda “han dejado sola” a la muzquense Tania Flores Guerra. Lo que realmente ocurre, aseguran los enterados, es que ella ha despreciado a quienes se le han acercado para mostrar solidaridad, por considerar que “ella puede sola”. También es cierto, desde luego, que la postura asumida por la exalcaldesa del pueblo mágico le ha venido de perlas, sobre todo, a los dos clanes principales de los chalecos marrones: “Los Salazares” y “Los Guadianos”, quienes nunca tuvieron realmente mucho interés en involucrarse en el caso.

II. PITONIZOS

Más allá de las actitudes que se alegan puertas adentro del morenismo coahuilense, los especialistas en el arte de la especulación aseguran que dos resultados pueden adelantarse de este episodio: que la historia no tendrá un final feliz para Tania Flores y que el desenlace de la misma servirá como munición política contra Morena en los comicios del año próximo, junto con la colección de escándalos que se les han acumulado del verano pasado para acá... habrá que ver.

III. A LA DERIVA

Y de los comicios en puerta hablando, llama la atención que, mientras figuras como el exdirigente estatal del PAN, Carlos Orta Canales, dan por hecho que las huestes albiazules tendrán que ir en solitario a las elecciones “huérfanas” del año próximo porque la dirigencia de Jorge Romero no les va a autorizar la alianza local con el PRI, en el cuartel que dirige Elisa Maldonado ni por enterados se dan y siguen esperando a que ocurra un milagro. Según nos cuentan, aunque pasan los días –y las semanas– sin que el CEN panista les haga siquiera un gesto, acá siguen aferrados a la idea de que “no hay de otra”.

IV. EN PICADA

Los que escuchan las conversaciones detrás de las puertas afirman que el secreto de esta actitud, aparentemente irresponsable, es que en el cuartel albiazul ya tomaron una decisión: la coalición con el PRI será, incluso si la dirigencia nacional no lo aprueba. ¿Cómo? Concretando una “alianza de facto”, es decir, inscribiendo candidatos simbólicos, a favor de los cuales no se moverá recurso alguno... aunque eso implique caer aún más en el ranking local. ¿Será?

V. OPORTUNIDAD

En plena temporada de informes, brindis y festejos, quienes atentos están al desarrollo del ejercicio público nos recuerdan que el IMCO, en su Índice de Competitividad, refleja un dato que merece reflexión aparte: Coahuila ocupa el lugar 31 en mejora regulatoria, sólo por encima del estado de Guerrero. Nos cuentan que esto no pasó inadvertido en pasillos técnicos de la administración pública y ven más un área de oportunidad que una tragedia. El reto, nos dicen, está ahora en manos de Marisol Martínez González, titular de la Secretaría de Fiscalización, quien encabeza los procesos en esta materia. El objetivo: capacitar municipios y empujar criterios claros, simples y eficaces.

VI. MEJORA REGULATORIA

Para un estado que presume competitividad e inversión extranjera, estar al fondo en mejora regulatoria es como tener pista... pero sin despegues. Si Coahuila quiere atraer más empresas –extranjeras o nacionales– debe facilitar los trámites y reducir la burocracia. Porque no sólo se trata de atraer inversión, sino de evitar que en los laberintos administrativos se pierdan oportunidades... o se asomen tentaciones. Aunque hay quienes temen que, con la SEFIRC a cargo, el próximo año aparezcamos en el lugar 32.

VII. AÑO COMPLEJO

Este sábado 20 de diciembre, en el municipio de las manzanas, Arteaga, la alcaldesa Ana Karen Sánchez rendirá su primer informe de gobierno. El evento será en el Centro Cultural Universitario de la UAdeC, pero la antesala no ha sido de festejo, sino de murmullos. Nos cuentan que si algo ha caracterizado este primer año ha sido la guerra de egos, las fracturas internas y los relevos en puestos clave. No por falta de talento de la alcaldesa, nos dicen, sino por exceso de “padrinos”. Y eso, en política pesa más que el currículum. Por eso, el informe llega con sabor a intento de control de daños más que de celebración.

VIII. REORGANIZACIÓN

En Arteaga los comentarios se dicen bajito, como si hubiera micrófonos alrededor. Lo que se escucha, cada vez con más frecuencia, es que la posibilidad de reelección para Ana Karen Sánchez se ve cuesta arriba. Faltan dos años –o uno para tomar la decisión–, pero nos dicen que, con un primer año tan accidentado, ya se antoja difícil. Y aunque todavía falta tiempo, hay quienes ya vaticinan que la carrera por repetir en el cargo comenzó cuesta arriba.

IX. EN EL FILO...

A la medianoche de hoy cierra el plazo para que los interesados en la vacante existente en el Sistema Anticorrupción, que preside Juan Carlos Guzmán, remitan sus expedientes a la Comisión de Selección. Fieles a la tradición nacional, nos dicen, aunque la convocatoria está abierta desde el 14 de noviembre pasado, las inscripciones comenzaron a acelerarse hace apenas un par de días y anoche ya habían remitido su documentación una decena de aspirantes, prácticamente todos residentes de Saltillo. De seguir esa tendencia, por cierto, podría ocurrir que la totalidad de integrantes del CPC terminaran siendo residentes de la capital coahuilense.