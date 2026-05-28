Denuncian presunto maltrato infantil en kínder ejidal de Saltillo

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    Denuncian presunto maltrato infantil en kínder ejidal de Saltillo
    Padres de familia se manifestaron afuera del jardín de niños “Felipa Rodríguez Valdés” para exigir la salida definitiva de la docente señalada por presunto maltrato infantil. KATYA GONZÁLEZ

Padres de familia acusaron a autoridades educativas de no aplicar el protocolo de separación inmediata de la docente señalada

Padres de familia del jardín de niños “Felipa Rodríguez Valdés”, ubicado en el ejido Rincón de los Pastores, en Saltillo, se manifestaron el miércoles para exigir la salida de una docente señalada por presunto maltrato físico y psicológico contra alumnos de entre 3 y 5 años.

De acuerdo con las denuncias de madres y padres, la maestra Elvia Karina habría cometido actos como pellizcos, gritos constantes, negar agua a menores que no podían abrir sus termos y restringirles el acceso al baño.

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Los inconformes señalaron que presentaron reportes ante la dirección del plantel y la supervisión escolar; sin embargo, acusaron que no se aplicó el protocolo establecido por la Secretaría de Educación Pública para casos de presunto maltrato infantil y la docente continuó frente a grupo.

Según la Guía Práctica de Riesgos de la Secretaría de Educación de Coahuila, ante situaciones de violencia dentro de la comunidad educativa se debe notificar a las autoridades correspondientes y separar al trabajador involucrado.

Tras la manifestación, los padres informaron que autoridades educativas acordaron cambiar a la maestra a otro plantel. No obstante, las familias manifestaron su inconformidad con la medida y adelantaron que continuarán el proceso legal ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

“En vez de que le prohíban trabajar con niños la mandan a otro kinder para que vuelva a dañar a otros niños”, expresó una madre de familia.

Familias afectadas indicaron que incluso exalumnos y padres de generaciones anteriores se sumaron a la protesta al señalar presuntos antecedentes de abuso por parte de la misma docente.

VANGUARDIA solicitó una postura de la Secretaría de Educación de Coahuila; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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