Denuncian presunto maltrato infantil en kínder ejidal de Saltillo

De acuerdo con las denuncias de madres y padres, la maestra Elvia Karina habría cometido actos como pellizcos, gritos constantes, negar agua a menores que no podían abrir sus termos y restringirles el acceso al baño.

Padres de familia del jardín de niños “Felipa Rodríguez Valdés”, ubicado en el ejido Rincón de los Pastores, en Saltillo , se manifestaron el miércoles para exigir la salida de una docente señalada por presunto maltrato físico y psicológico contra alumnos de entre 3 y 5 años.

Los inconformes señalaron que presentaron reportes ante la dirección del plantel y la supervisión escolar; sin embargo, acusaron que no se aplicó el protocolo establecido por la Secretaría de Educación Pública para casos de presunto maltrato infantil y la docente continuó frente a grupo.

Según la Guía Práctica de Riesgos de la Secretaría de Educación de Coahuila, ante situaciones de violencia dentro de la comunidad educativa se debe notificar a las autoridades correspondientes y separar al trabajador involucrado.

Tras la manifestación, los padres informaron que autoridades educativas acordaron cambiar a la maestra a otro plantel. No obstante, las familias manifestaron su inconformidad con la medida y adelantaron que continuarán el proceso legal ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

“En vez de que le prohíban trabajar con niños la mandan a otro kinder para que vuelva a dañar a otros niños”, expresó una madre de familia.

Familias afectadas indicaron que incluso exalumnos y padres de generaciones anteriores se sumaron a la protesta al señalar presuntos antecedentes de abuso por parte de la misma docente.

VANGUARDIA solicitó una postura de la Secretaría de Educación de Coahuila; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.