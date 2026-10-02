Denuncian robos reiterados en negocio de Saltillo; botín supera el millón de pesos

Francisca Flores Galindo, propietaria de un taller en Saltillo, denunció haber sido víctima de al menos cuatro robos, con pérdidas que superan el millón de pesos en equipo de trabajo. El establecimiento permanece cerrado debido a las afectaciones.

“Yo tengo negocio aquí, pero ahorita están cerrados los negocios y se han metido tres, cuatro veces que ya robaron todo y ya denuncié al Ministerio Público, la semana pasada se estaban metiendo”, explicó.