Denuncian robos reiterados en negocio de Saltillo; botín supera el millón de pesos

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Saltillo
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    Denuncian robos reiterados en negocio de Saltillo; botín supera el millón de pesos
    La propietaria denunció al menos cuatro robos en el taller referido CORTESÍA

La propietaria pide a la Comisaría de Seguridad incrementar la vigilancia; las autoridades se comprometieron a dar respuesta

Francisca Flores Galindo, propietaria de un taller en Saltillo, denunció haber sido víctima de al menos cuatro robos, con pérdidas que superan el millón de pesos en equipo de trabajo. El establecimiento permanece cerrado debido a las afectaciones.

“Yo tengo negocio aquí, pero ahorita están cerrados los negocios y se han metido tres, cuatro veces que ya robaron todo y ya denuncié al Ministerio Público, la semana pasada se estaban metiendo”, explicó.

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El hecho más reciente movilizó a los vecinos de la zona, quienes se percataron de la presencia de extraños en el inmueble y dieron aviso a la propietaria y a las autoridades.

“Y el vecino avisó al comandante, comandante me llamó: ‘hoy se están brincando’. Llamé 911 y aquí casualmente andaba mi yerno, le dije oye asómate; total vio y se escapó”, relató.

$!El interior de la bodega, donde se observa maquinaria y equipo de trabajo. La propietaria reportó pérdidas superiores al millón de pesos.
El interior de la bodega, donde se observa maquinaria y equipo de trabajo. La propietaria reportó pérdidas superiores al millón de pesos. CORTESÍA

Sobre los objetos sustraídos, señaló: “Han robado máquinas de soldar, minisplits, computadoras y equipo”.

Ante la situación, se emitió una petición formal a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo para incrementar la vigilancia en la zona. Las autoridades se comprometieron a atender la solicitud y dar respuesta a la brevedad.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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