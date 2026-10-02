Denuncian robos reiterados en negocio de Saltillo; botín supera el millón de pesos
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La propietaria pide a la Comisaría de Seguridad incrementar la vigilancia; las autoridades se comprometieron a dar respuesta
Francisca Flores Galindo, propietaria de un taller en Saltillo, denunció haber sido víctima de al menos cuatro robos, con pérdidas que superan el millón de pesos en equipo de trabajo. El establecimiento permanece cerrado debido a las afectaciones.
“Yo tengo negocio aquí, pero ahorita están cerrados los negocios y se han metido tres, cuatro veces que ya robaron todo y ya denuncié al Ministerio Público, la semana pasada se estaban metiendo”, explicó.
El hecho más reciente movilizó a los vecinos de la zona, quienes se percataron de la presencia de extraños en el inmueble y dieron aviso a la propietaria y a las autoridades.
“Y el vecino avisó al comandante, comandante me llamó: ‘hoy se están brincando’. Llamé 911 y aquí casualmente andaba mi yerno, le dije oye asómate; total vio y se escapó”, relató.
Sobre los objetos sustraídos, señaló: “Han robado máquinas de soldar, minisplits, computadoras y equipo”.
Ante la situación, se emitió una petición formal a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo para incrementar la vigilancia en la zona. Las autoridades se comprometieron a atender la solicitud y dar respuesta a la brevedad.