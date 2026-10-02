Vuelca tráiler con carne en carretera a Torreón; decenas esperan al acecho

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    Vuelca tráiler con carne en carretera a Torreón; decenas esperan al acecho
    Decenas de personas se concentraron cerca del lugar donde ocurrió la volcadura del tráiler. ULISES MARTÍNEZ

La unidad sufrió una volcadura luego de que su conductor realizara una maniobra para evitar a otro vehículo

La volcadura de una caja de tráiler generó la concentración de alrededor de 100 personas en la carretera a Torreón, quienes permanecen en el sitio mientras se realizan los preparativos para retirar la unidad y realizar el trasvase de la mercancía.

El accidente ocurrió durante la mañana de este viernes, en los carriles con dirección a Torreón, antes de pasar la caseta Plan de Ayala. De acuerdo con el conductor, identificado como José Andrés ¨N¨, de 20 años, se dirigía hacia Gómez Palacio, Durango, cuando un vehículo le cerró el paso, lo que lo obligó a maniobrar y provocó que perdiera el control.

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Tras el reporte, personal de la Guardia Nacional acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos y mantener vigilancia en la zona.

$!Elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento del accidente y mantener vigilancia en la zona.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento del accidente y mantener vigilancia en la zona. ULISES MARTÍNEZ

En el sitio ya se encuentran las grúas que serán utilizadas para realizar las maniobras necesarias para levantar y retirar la caja del tráiler. Sin embargo, se espera la llegada de otra unidad para realizar el trasvase de la mercancía y continuar con su traslado hasta su destino.

$!Se esperaba otra unidad para realizar el trasvase de la mercancía y continuar con su traslado hacia su destino.
Se esperaba otra unidad para realizar el trasvase de la mercancía y continuar con su traslado hacia su destino. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros datos, la unidad transportaba cajas con carne, por lo que varias personas permanecen cerca del lugar a la espera de que la caja pueda ser abierta.

Las autoridades permanecen en el sitio mientras se llevan a cabo los preparativos para retirar la unidad y evitar que las personas se acerquen durante las maniobras.

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