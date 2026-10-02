Vuelca tráiler con carne en carretera a Torreón; decenas esperan al acecho

La volcadura de una caja de tráiler generó la concentración de alrededor de 100 personas en la carretera a Torreón, quienes permanecen en el sitio mientras se realizan los preparativos para retirar la unidad y realizar el trasvase de la mercancía.

El accidente ocurrió durante la mañana de este viernes, en los carriles con dirección a Torreón, antes de pasar la caseta Plan de Ayala. De acuerdo con el conductor, identificado como José Andrés ¨N¨, de 20 años, se dirigía hacia Gómez Palacio, Durango, cuando un vehículo le cerró el paso, lo que lo obligó a maniobrar y provocó que perdiera el control.