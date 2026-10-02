Vuelca tráiler con carne en carretera a Torreón; decenas esperan al acecho
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La unidad sufrió una volcadura luego de que su conductor realizara una maniobra para evitar a otro vehículo
La volcadura de una caja de tráiler generó la concentración de alrededor de 100 personas en la carretera a Torreón, quienes permanecen en el sitio mientras se realizan los preparativos para retirar la unidad y realizar el trasvase de la mercancía.
El accidente ocurrió durante la mañana de este viernes, en los carriles con dirección a Torreón, antes de pasar la caseta Plan de Ayala. De acuerdo con el conductor, identificado como José Andrés ¨N¨, de 20 años, se dirigía hacia Gómez Palacio, Durango, cuando un vehículo le cerró el paso, lo que lo obligó a maniobrar y provocó que perdiera el control.
Tras el reporte, personal de la Guardia Nacional acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos y mantener vigilancia en la zona.
En el sitio ya se encuentran las grúas que serán utilizadas para realizar las maniobras necesarias para levantar y retirar la caja del tráiler. Sin embargo, se espera la llegada de otra unidad para realizar el trasvase de la mercancía y continuar con su traslado hasta su destino.
De acuerdo con los primeros datos, la unidad transportaba cajas con carne, por lo que varias personas permanecen cerca del lugar a la espera de que la caja pueda ser abierta.
Las autoridades permanecen en el sitio mientras se llevan a cabo los preparativos para retirar la unidad y evitar que las personas se acerquen durante las maniobras.