Deporte, salud y educación ambiental en la Ruta Recreativa de Saltillo

Saltillo
/ 10 agosto 2025
    Niñas y niños convivieron con especies animales durante la actividad de la Policía Ambiental. FOTO: CORTESÍA

Actividades para todas las edades promovieron la integración social, el cuidado de las mascotas y la vida saludable

Saltillo vivió este domingo una mañana de integración, deporte y educación ambiental durante la Ruta Recreativa “Por amor a Saltillo”, que reunió a familias, niñas, niños, jóvenes y adultos en un ambiente de sana convivencia sobre el bulevar Venustiano Carranza.

Elementos de la Policía Ambiental de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana participaron con una exhibición interactiva de animales, entre ellos un perro, un pato, una iguana y una tortuga, que captaron la atención de las y los asistentes, especialmente de los más pequeños. El personal explicó las funciones de esta corporación, enfocadas en atender reportes de fauna en situación de riesgo y promover el respeto hacia todas las especies.

$!La Ruta Recreativa es un excelente pretexto para sacar a pasear a las mascotas.
La Ruta Recreativa es un excelente pretexto para sacar a pasear a las mascotas. FOTO: CORTESÍA

El DIF Saltillo sumó actividades para toda la familia con juegos interactivos, convivencia con personajes infantiles y fotografías impresas como recuerdo del evento.

Entre las actividades más destacadas estuvo la Rodada por la Juventud 5K, organizada por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y el Instituto Coahuilense de la Juventud, que partió desde la explanada de la Facultad de Jurisprudencia y recorrió la ruta principal del paseo.

$!La Policía Ambiental montó una exhibición interactiva de animales, entre ellos un perro, un pato, una iguana y una tortuga
La Policía Ambiental montó una exhibición interactiva de animales, entre ellos un perro, un pato, una iguana y una tortuga FOTO: CORTESÍA

Durante la jornada, familias completas caminaron, trotaron o corrieron, además de disfrutar paseos en bicicleta, patines y patinetas; muchas de ellas acompañadas por sus mascotas.

En materia de salud, personal de la Dirección de Salud Pública Municipal realizó detecciones de diabetes, toma de signos vitales y ofreció asesoría nutricional. Asimismo, se brindó servicio gratuito de desparasitación y baños antigarrapatas para los animales de compañía.

