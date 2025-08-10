Deporte, salud y educación ambiental en la Ruta Recreativa de Saltillo

Saltillo vivió este domingo una mañana de integración, deporte y educación ambiental durante la Ruta Recreativa “Por amor a Saltillo”, que reunió a familias, niñas, niños, jóvenes y adultos en un ambiente de sana convivencia sobre el bulevar Venustiano Carranza.

Elementos de la Policía Ambiental de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana participaron con una exhibición interactiva de animales, entre ellos un perro, un pato, una iguana y una tortuga, que captaron la atención de las y los asistentes, especialmente de los más pequeños. El personal explicó las funciones de esta corporación, enfocadas en atender reportes de fauna en situación de riesgo y promover el respeto hacia todas las especies.