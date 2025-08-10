A petición ciudadana, embellecen área verde de la colonia Jardines, en Saltillo

En respuesta a una solicitud ciudadana, cuadrillas del programa municipal Aquí andamos intervinieron el área verde de la colonia Jardines, donde llevaron a cabo labores de limpieza y embellecimiento para beneficio de las familias del sector.

El personal del Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, realizó el retiro de maleza y basura, así como poda de árboles para favorecer su sano desarrollo. Las acciones se concentraron sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en el tramo comprendido entre Nazario Ortiz Garza y el periférico Luis Echeverría.

TE PUEDE INTERESAR: Vigentes estímulos fiscales para ponerse al corriente en pago de ISAI en Saltillo