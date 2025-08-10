A petición ciudadana, embellecen área verde de la colonia Jardines, en Saltillo
Cuadrillas municipales realizaron limpieza, retiro de maleza y poda de árboles a petición de los vecinos; el objetivo es mantener espacios públicos seguros y agradables
En respuesta a una solicitud ciudadana, cuadrillas del programa municipal Aquí andamos intervinieron el área verde de la colonia Jardines, donde llevaron a cabo labores de limpieza y embellecimiento para beneficio de las familias del sector.
El personal del Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, realizó el retiro de maleza y basura, así como poda de árboles para favorecer su sano desarrollo. Las acciones se concentraron sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en el tramo comprendido entre Nazario Ortiz Garza y el periférico Luis Echeverría.
Las autoridades reiteraron la invitación a la ciudadanía para que, en caso de requerir cualquier servicio público, utilicen el ChatBot oficial Saltillo Fácil, disponible a través del número 844-160-08-08, herramienta que agiliza la atención y respuesta a las peticiones vecinales.