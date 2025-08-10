A petición ciudadana, embellecen área verde de la colonia Jardines, en Saltillo

Saltillo
/ 10 agosto 2025
    A petición ciudadana, embellecen área verde de la colonia Jardines, en Saltillo
    Cuadrillas municipales del programa Aquí andamos realizaron limpieza y poda en la colonia Jardines. FOTO: CORTESÍA

Cuadrillas municipales realizaron limpieza, retiro de maleza y poda de árboles a petición de los vecinos; el objetivo es mantener espacios públicos seguros y agradables

En respuesta a una solicitud ciudadana, cuadrillas del programa municipal Aquí andamos intervinieron el área verde de la colonia Jardines, donde llevaron a cabo labores de limpieza y embellecimiento para beneficio de las familias del sector.

El personal del Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, realizó el retiro de maleza y basura, así como poda de árboles para favorecer su sano desarrollo. Las acciones se concentraron sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en el tramo comprendido entre Nazario Ortiz Garza y el periférico Luis Echeverría.

TE PUEDE INTERESAR: Vigentes estímulos fiscales para ponerse al corriente en pago de ISAI en Saltillo

$!Las labores se llevaron a cabo sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, entre Nazario Ortiz Garza y periférico Luis Echeverría.
Las labores se llevaron a cabo sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, entre Nazario Ortiz Garza y periférico Luis Echeverría. FOTO: CORTESÍA

Las autoridades reiteraron la invitación a la ciudadanía para que, en caso de requerir cualquier servicio público, utilicen el ChatBot oficial Saltillo Fácil, disponible a través del número 844-160-08-08, herramienta que agiliza la atención y respuesta a las peticiones vecinales.

Temas


Buenas Noticias
Limpieza

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vecinos de Parajes de los Pinos denunciaron la constante llegada de camiones con escombro y residuos al terreno frente a su fraccionamiento.

Vecinos de Ramos Arizpe reportan terreno con basura, aceite y escombro (video)
El Ballet Folklórico del Ateneo Fuente celebra su triunfo en Italia, alzando el nombre de México en el escenario internacional.

Ballet Folklórico del Ateneo Fuente de Saltillo conquista Italia y se corona campeón mundial
Señala especialista que el inmueble actual se tendría que demoler para construir la infraestructura necesaria.

Saltillo: Ven ideal convertir abandonado mercado Francisco I. Madero en estación de tren de pasajeros
El alcalde Jacobo Rodríguez reconoció el impacto social y económico del programa PCEME.

Culmina en Eagle Pass el Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el exterior
Los participantes en la Gran Cabalgata podrán ganar atractivos premios en la Rifa entre Amigos, incluyendo un remolque nuevo y ocho monturas.

Ramos Fest 2025: tres días de música, tradición y sabor en el corazón de Ramos Arizpe
true

POLITICÓN: La incongruencia de Morena, critican en Coahuila lo que hacen en el Legislativo federal
Distracción

Distracción
...Otra de vaqueros

...Otra de vaqueros