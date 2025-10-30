Derechos Humanos de Coahuila emite recomendación a la Fiscalía estatal por retraso en investigación

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió la recomendación 13/2025 dirigida a la Fiscalía General del Estado, luego de que esta permaneciera más de un año sin avanzar en la investigación de un caso relacionado con la retención de un vehículo en Piedras Negras.

La queja fue presentada en octubre de 2024 por un ciudadano que denunció haber dejado su automóvil en un taller mecánico para una reparación y nunca haberlo recuperado. Al no obtener respuesta del Ministerio Público (MP) sobre el avance de su denuncia, decidió acudir ante la CDHEC.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción

“El Ministerio Público no me ha dado respuesta ni avances del expediente. Ya no resido en Piedras Negras y solicité que me notificaran sobre el caso, pero no he recibido respuesta alguna”, expuso el quejoso ante la Comisión.

De acuerdo con el organismo, la Fiscalía recibió formalmente la denuncia en agosto del año pasado. Sin embargo, durante la revisión del expediente se detectó que habían transcurrido siete meses sin que los agentes ministeriales realizaran diligencias relacionadas con el delito de abuso de confianza.

“Las constancias remitidas evidencian la omisión de realizar diligencias o actos tendientes a obtener datos de prueba que permitan establecer la existencia o no del ilícito que se investiga. La extensa temporalidad entre actuaciones impide una determinación oportuna”, señala el documento de la CDHEC.

Tras analizar el caso, la Comisión concluyó que personal de la Unidad de Atención Temprana de la Delegación Norte I de la Fiscalía General incurrió en violaciones a los derechos humanos, en la modalidad de dilación en la procuración de justicia.

Para reparar el daño, la CDHEC estableció cuatro medidas: realizar las diligencias necesarias para resolver el caso de manera pronta y debida; iniciar procedimientos administrativos para deslindar responsabilidades; informar al quejoso sobre los avances y garantizar la no repetición de actos similares.