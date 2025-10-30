Derechos Humanos de Coahuila emite recomendación a la Fiscalía estatal por retraso en investigación

Saltillo
/ 30 octubre 2025
    Derechos Humanos de Coahuila emite recomendación a la Fiscalía estatal por retraso en investigación
    La CDHEC ordenó medidas correctivas y garantías de no repetición. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Un ciudadano denunció que su caso por abuso de confianza no tuvo avances durante más de doce meses

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió la recomendación 13/2025 dirigida a la Fiscalía General del Estado, luego de que esta permaneciera más de un año sin avanzar en la investigación de un caso relacionado con la retención de un vehículo en Piedras Negras.

La queja fue presentada en octubre de 2024 por un ciudadano que denunció haber dejado su automóvil en un taller mecánico para una reparación y nunca haberlo recuperado. Al no obtener respuesta del Ministerio Público (MP) sobre el avance de su denuncia, decidió acudir ante la CDHEC.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción

“El Ministerio Público no me ha dado respuesta ni avances del expediente. Ya no resido en Piedras Negras y solicité que me notificaran sobre el caso, pero no he recibido respuesta alguna”, expuso el quejoso ante la Comisión.

De acuerdo con el organismo, la Fiscalía recibió formalmente la denuncia en agosto del año pasado. Sin embargo, durante la revisión del expediente se detectó que habían transcurrido siete meses sin que los agentes ministeriales realizaran diligencias relacionadas con el delito de abuso de confianza.

“Las constancias remitidas evidencian la omisión de realizar diligencias o actos tendientes a obtener datos de prueba que permitan establecer la existencia o no del ilícito que se investiga. La extensa temporalidad entre actuaciones impide una determinación oportuna”, señala el documento de la CDHEC.

Tras analizar el caso, la Comisión concluyó que personal de la Unidad de Atención Temprana de la Delegación Norte I de la Fiscalía General incurrió en violaciones a los derechos humanos, en la modalidad de dilación en la procuración de justicia.

Para reparar el daño, la CDHEC estableció cuatro medidas: realizar las diligencias necesarias para resolver el caso de manera pronta y debida; iniciar procedimientos administrativos para deslindar responsabilidades; informar al quejoso sobre los avances y garantizar la no repetición de actos similares.

Temas


Derechos humanos
Justicia

Localizaciones


Saltillo

true

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

¿Quién? Ya saben quien
true

El PAN debe debatir la eficacia
Las rutas operarán desde las 5:30 de la mañana hasta la última salida a las 5:00 de la tarde.

Ajustan horarios de rutas troncales en Saltillo por mantenimiento, este 31 de octubre
Las complicaciones de salud comenzaron la noche del sábado, después de que el menor cenara quesadillas con pollo.

Saltillo: Aclaran causa de muerte de menor de 8 años, fue peritonitis, no comida en mal estado

Manifestantes portan una efigie del presidente Donald Trump durante una protesta “No Kings” en el centro de Pittsburgh, el sábado 18 de octubre de 2025.

¿Trump gobierna como un rey?
El gobernador Manolo Jiménez prepara una estrategia para posicionar a Coahuila en el mapa del Mundial.

Coahuila lanza su ‘Ruta Mundialista 2026’ para atraer turismo
true

La suerte no juega ningún papel