Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) reveló que en Coahuila se ha incrementado el número de accidentes registrados en el sector de la construcción, colocándose la entidad entre las que más casos acumulan en lo que va del año.

El reciente accidente de un trabajador de albañilería en la colonia Universidad Pueblo de Saltillo volvió a poner sobre la mesa el tema de la falta de condiciones seguras para los empleados del ramo en el estado.

De acuerdo con los reportes publicados mensualmente por la STyPS, durante 2025 se han registrado en Coahuila un total de 28 accidentes laborales relacionados con actividades de construcción y albañilería.

Aunque la cifra podría parecer baja, representa más del doble de los casos documentados en 2024, año que cerró con solo 13 incidentes reportados.

Estos registros provienen tanto de los casos que llegan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como de los que las propias empresas notifican a la Secretaría cuando los trabajadores reciben atención en otras clínicas. Sin embargo, las autoridades reconocen que las cifras no reflejan la realidad completa, pues muchos albañiles laboran sin afiliación al sistema de seguridad social.