Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
En lo que va de este año se han reportado 28 accidentes, más del doble que los 13 registrados en 2024
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) reveló que en Coahuila se ha incrementado el número de accidentes registrados en el sector de la construcción, colocándose la entidad entre las que más casos acumulan en lo que va del año.
El reciente accidente de un trabajador de albañilería en la colonia Universidad Pueblo de Saltillo volvió a poner sobre la mesa el tema de la falta de condiciones seguras para los empleados del ramo en el estado.
De acuerdo con los reportes publicados mensualmente por la STyPS, durante 2025 se han registrado en Coahuila un total de 28 accidentes laborales relacionados con actividades de construcción y albañilería.
Aunque la cifra podría parecer baja, representa más del doble de los casos documentados en 2024, año que cerró con solo 13 incidentes reportados.
Estos registros provienen tanto de los casos que llegan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como de los que las propias empresas notifican a la Secretaría cuando los trabajadores reciben atención en otras clínicas. Sin embargo, las autoridades reconocen que las cifras no reflejan la realidad completa, pues muchos albañiles laboran sin afiliación al sistema de seguridad social.
Entre 2016 y 2025, los años con mayor número de accidentes en este sector fueron 2021, con 42 casos; 2022, con 28; y 2025, que ya suma también 28, aún sin los datos de cierre de año.
A detalle, la dependencia indica que en 2016 se registraron siete accidentes; en 2017, cinco; en 2018, 13; en 2019 y 2020, nueve cada uno; en 2021, 42; en 2022, 28; en 2023, 23; en 2024, 13; y en 2025, nuevamente 28.
A lo largo de la última década, se han reportado ocho muertes derivadas de accidentes laborales en la construcción: dos en 2016, una en 2018, tres en 2023, una en 2024 y otra más en lo que va de 2025.
A nivel nacional, la Secretaría del Trabajo detalla que Coahuila ocupa el séptimo lugar con mayor incidencia de accidentes laborales en el sector de la construcción, solo por debajo de Quintana Roo, que encabeza la lista con 117 casos, seguida de Ciudad de México (90), Veracruz (81), Zacatecas (52), Estado de México (46) y Sonora (40).