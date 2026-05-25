Derrapa en semáforo y termina chocando contra otro motociclista en Saltillo

Pedro Gael ¨N¨, de 21 años, resultó lesionado tras participar y ser señalado como responsable de un accidente vial registrado en el cruce de los bulevares Antonio Cárdenas y Francisco de Quevedo, en la colonia Chapultepec, en Saltillo. Conforme a testigos presenciales del accidente, el motociclista no logró detenerse a tiempo ante la luz roja del semáforo, por lo que derrapó mientras circulaba por la vialidad con dirección a Felipe J. Mery.

Tras perder el control de la unidad, Pedro Gael se impactó contra otro motociclista identificado como Santiago ¨N¨, de 73 años, quien avanzaba con luz verde para incorporarse a Francisco de Quevedo. El choque provocó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a los involucrados. Pedro fue trasladado al Hospital General para una valoración médica, pues aparentemente presentó una fractura en la pierna izquierda, además de lesiones en el rostro.

Por su parte, Santiago decidió permanecer en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se evaluaban los daños ocasionados en ambas motocicletas. Posteriormente, fue llevado por sus propios medios a un hospital, mientras se llegaba a un convenio con los padres del joven para el pago de los daños y gastos médicos.