Derrapa en semáforo y termina chocando contra otro motociclista en Saltillo

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    Derrapa en semáforo y termina chocando contra otro motociclista en Saltillo
    Tras el percance, familiares del joven motociclista participaron en las gestiones para alcanzar un acuerdo relacionado con la reparación de daños y los gastos médicos derivados del accidente. ULISES MARTÍNEZ

Las partes involucradas buscaron llegar a un acuerdo para cubrir los daños materiales y la atención médica generada tras el percance

Pedro Gael ¨N¨, de 21 años, resultó lesionado tras participar y ser señalado como responsable de un accidente vial registrado en el cruce de los bulevares Antonio Cárdenas y Francisco de Quevedo, en la colonia Chapultepec, en Saltillo.

Conforme a testigos presenciales del accidente, el motociclista no logró detenerse a tiempo ante la luz roja del semáforo, por lo que derrapó mientras circulaba por la vialidad con dirección a Felipe J. Mery.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-atraviesa-en-cruce-y-provoca-aparatoso-choque-en-saltillo-HJ20923488
$!El impacto entre ambas motocicletas ocurrió cuando uno de los conductores perdió el control de su unidad y terminó colisionando contra otro motociclista que circulaba con preferencia de paso.
El impacto entre ambas motocicletas ocurrió cuando uno de los conductores perdió el control de su unidad y terminó colisionando contra otro motociclista que circulaba con preferencia de paso. ULISES MARTÍNEZ

Tras perder el control de la unidad, Pedro Gael se impactó contra otro motociclista identificado como Santiago ¨N¨, de 73 años, quien avanzaba con luz verde para incorporarse a Francisco de Quevedo.

El choque provocó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a los involucrados. Pedro fue trasladado al Hospital General para una valoración médica, pues aparentemente presentó una fractura en la pierna izquierda, además de lesiones en el rostro.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del percance para brindar atención a los involucrados, trasladando a uno de ellos al Hospital General debido a las lesiones que presentaba.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del percance para brindar atención a los involucrados, trasladando a uno de ellos al Hospital General debido a las lesiones que presentaba. ULISES MARTÍNEZ

Por su parte, Santiago decidió permanecer en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se evaluaban los daños ocasionados en ambas motocicletas. Posteriormente, fue llevado por sus propios medios a un hospital, mientras se llegaba a un convenio con los padres del joven para el pago de los daños y gastos médicos.

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