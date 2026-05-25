Se atraviesa en cruce y provoca aparatoso choque en Saltillo
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Autoridades municipales implementaron labores de control vehicular y abanderamiento para evitar riesgos a otros automovilistas durante las diligencias
Un accidente vial se registró la mañana de este lunes en el cruce de las calles José María Godívar y Pedro Aranda, en la colonia Bellavista, donde participaron dos vehículos particulares. El percance movilizó a elementos de las autoridades municipales de Saltillo, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos.
De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo Nissan March circulaba sobre Pedro Aranda con dirección hacia el bulevar Antonio Cárdenas, cuando en el cruce salió un automóvil Fiat Uno desde la calle José María Godívar.
El conductor del Fiat presuntamente se atravesó al paso del March, lo que provocó la colisión entre ambas unidades. Tras el impacto, ambos vehículos quedaron con daños materiales en la intersección.
Elementos de seguridad verificaron el estado de salud de los automovilistas, por lo que no fue necesaria la presencia de unidades de emergencia médica, ya que ninguno de los involucrados reportó lesiones.
Elementos municipales realizaron labores de abanderamiento y control del tráfico mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar los vehículos y deslindar responsabilidades.