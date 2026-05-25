Se atraviesa en cruce y provoca aparatoso choque en Saltillo

Un accidente vial se registró la mañana de este lunes en el cruce de las calles José María Godívar y Pedro Aranda, en la colonia Bellavista, donde participaron dos vehículos particulares. El percance movilizó a elementos de las autoridades municipales de Saltillo, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo Nissan March circulaba sobre Pedro Aranda con dirección hacia el bulevar Antonio Cárdenas, cuando en el cruce salió un automóvil Fiat Uno desde la calle José María Godívar.