Saltillo: policías rescatan a joven que intentaba lanzarse al vacío desde un puente

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Saltillo
/ 17 abril 2026
    Saltillo: policías rescatan a joven que intentaba lanzarse al vacío desde un puente
    La intervención de los oficiales permitió controlar la situación y garantizar la integridad del joven, quien fue retirado del puente y puesto bajo resguardo. ULISES MARTÍNEZ

El joven fue canalizado a atención psicológica tras detectarse que enfrenta problemas personales y familiares que lo llevaron a la crisis

Oficiales municipales lograron controlar una situación y ayudar a bajar a un joven de 26 años que intentó quitarse la vida arrojándose de un puente en Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia Teresitas, al sur de Saltillo.

Alrededor de las 12:00 horas, los oficiales Alberto Cortinas Mata y Aldo de Jesús Santiago Echeverría circulaban por el bulevar Teresitas cuando una pareja los detuvo, informando que en el puente peatonal un joven quería arrojarse al vacío.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/pierde-el-control-taxista-choca-y-queda-en-sentido-contrario-en-ramos-CL20090002
$!Los oficiales lograron dialogar con el joven y, en un momento clave, lo sujetaron para ponerlo a salvo, evitando una tragedia en el lugar.
Los oficiales lograron dialogar con el joven y, en un momento clave, lo sujetaron para ponerlo a salvo, evitando una tragedia en el lugar. ULISES MARTÍNEZ

Inmediatamente, a bordo de la unidad M-1654, acudieron al lugar y subieron al puente para comenzar a platicar con José, de 26 años.

Cuando estuvieron muy cerca de José, lo tomaron con fuerza y lo jalaron hacia el interior del puente; continuaron dialogando, pero ya en un lugar seguro, y dieron aviso a las instalaciones de la UNIF, arribando una unidad en pocos minutos.

$!Tras ser rescatado, el joven fue canalizado para recibir atención psicológica, luego de que se detectaran problemas personales y familiares.
Tras ser rescatado, el joven fue canalizado para recibir atención psicológica, luego de que se detectaran problemas personales y familiares. ULISES MARTÍNEZ

Asimismo, se notificó al padre del joven sobre lo ocurrido; se le indicó que sería trasladado a las instalaciones de la dependencia para recibir ayuda psicológica y evitar que intentara nuevamente atentar contra su vida.

Se dio a conocer que el joven enfrenta problemas familiares y asuntos personales, los cuales se le ayudaron a canalizar para que no se ponga en riesgo una vez más.

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