Saltillo: policías rescatan a joven que intentaba lanzarse al vacío desde un puente

Oficiales municipales lograron controlar una situación y ayudar a bajar a un joven de 26 años que intentó quitarse la vida arrojándose de un puente en Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia Teresitas, al sur de Saltillo. Alrededor de las 12:00 horas, los oficiales Alberto Cortinas Mata y Aldo de Jesús Santiago Echeverría circulaban por el bulevar Teresitas cuando una pareja los detuvo, informando que en el puente peatonal un joven quería arrojarse al vacío.

Inmediatamente, a bordo de la unidad M-1654, acudieron al lugar y subieron al puente para comenzar a platicar con José, de 26 años. Cuando estuvieron muy cerca de José, lo tomaron con fuerza y lo jalaron hacia el interior del puente; continuaron dialogando, pero ya en un lugar seguro, y dieron aviso a las instalaciones de la UNIF, arribando una unidad en pocos minutos.

Asimismo, se notificó al padre del joven sobre lo ocurrido; se le indicó que sería trasladado a las instalaciones de la dependencia para recibir ayuda psicológica y evitar que intentara nuevamente atentar contra su vida. Se dio a conocer que el joven enfrenta problemas familiares y asuntos personales, los cuales se le ayudaron a canalizar para que no se ponga en riesgo una vez más.