$!Derrapa motociclista y se impacta contra tráiler en el libramiento OFT; resulta herido

Un joven de 18 años resultó lesionado la tarde de ayer jueves, luego de verse involucrado en un accidente entre una motocicleta y un tractocamión sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, frente a la empresa Samsung. Conforme al personal de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, que arribó en primera instancia, el tractocamión circulaba con dirección a Ramos Arizpe sobre dicha vialidad, mientras que la motocicleta intentaba incorporarse en el retorno a la altura de la mencionada empresa.

En ese momento, la unidad de dos ruedas derrapó presuntamente al impactar con una boya y terminó chocando contra la llanta trasera izquierda del tractocamión. Paramédicos de Bomberos del vecino municipio atendieron en el lugar al conductor de la motocicleta, quien se encontraba consciente. Durante la valoración se le detectó una probable fractura en la muñeca derecha, así como una herida de aproximadamente 20 centímetros de largo y tres de profundidad en la pierna derecha.

Además, el joven presentaba múltiples contusiones en extremidades superiores e inferiores, por lo que fue inmovilizado y estabilizado por los socorristas. Tras recibir la atención prehospitalaria, el lesionado fue trasladado a las instalaciones de la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica especializada.