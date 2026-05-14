Detienen a hombre acusado de robar cableado en Saltillo

Los hechos ocurrieron después de que se reportara la presencia de una persona aparentemente cortando cables en ese sector de la ciudad. Tras el aviso, elementos municipales se trasladaron al lugar para ubicar al sospechoso.

Un hombre de 29 años fue detenido luego de ser señalado por presuntamente sustraer cableado de luminarias públicas sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en Saltillo .

De acuerdo con la información dada a conocer, el hombre fue localizado mientras cargaba una bolsa de plástico que contenía cableado, además de un cuchillo presuntamente utilizado para realizar los cortes.

El detenido fue identificado como Luis Antonio “N”, de 29 años, quien quedó asegurado en el sitio mientras las autoridades tomaban conocimiento de lo ocurrido.

El robo de cableado provoca afectaciones en el funcionamiento del alumbrado público y genera daños en la infraestructura urbana, principalmente en vialidades de alta circulación.

Tras la detención, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación legal e iniciar las investigaciones relacionadas con el caso.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, donde también se realizaron las diligencias para asegurar el material encontrado entre las pertenencias del sospechoso.

Autoridades mantienen abiertas las líneas de reporte ciudadano para informar sobre actividades sospechosas o daños relacionados con infraestructura pública en distintos sectores de Saltillo.