Derrapa por el pavimento mojado y se impacta contra un muro de contención, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 19 abril 2026
    Derrapa por el pavimento mojado y se impacta contra un muro de contención, en Saltillo
    A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor no presentó lesiones de gravedad y permaneció en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes. MARTÍN ROJAS

Un aparatoso accidente vial se registró durante la madrugada de este domingo sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo, luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo, presuntamente a causa de las inclemencias del tiempo.

Los hechos se registraron alrededor de las 01:00 horas, cuando el involucrado circulaba de norte a sur a bordo de un vehículo de la marca Nissan, modelo Tsuru, en color blanco. Al desplazarse por un tramo donde la carpeta asfáltica se encontraba mojada, el automovilista derrapó, lo que provocó que perdiera el control del volante.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelca-al-evadir-choque-en-el-sur-de-saltillo-conductor-resulta-ileso-DB20120388
$!Oficiales de Tránsito Municipal abanderaron la zona para evitar otro incidente y coordinaron el retiro del vehículo siniestrado con apoyo de una grúa.
Oficiales de Tránsito Municipal abanderaron la zona para evitar otro incidente y coordinaron el retiro del vehículo siniestrado con apoyo de una grúa. MARTÍN ROJAS

Tras desestabilizarse, el vehículo se proyectó contra los muros de concreto ubicados en el lugar, provocando daños considerables en la parte frontal de la unidad, lo que ocasionó que el automóvil quedara detenido a un costado de la vialidad, generando la movilización de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal que se encontraban en un filtro de seguridad instalado en ese punto acudieron de inmediato para auxiliar al conductor, quien, pese a lo aparatoso del percance, no presentó lesiones de consideración y permaneció en el lugar.

Posteriormente, los oficiales abanderaron la zona para evitar otro accidente, mientras se solicitaba el apoyo para retirar el vehículo siniestrado.

Finalmente, al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La bomba 76 reanudó operaciones tras labores de mantenimiento, restableciendo el suministro en el oriente de Torreón.

Reactiva SIMAS Torreón bomba 76 tras reparación; se regulariza el servicio en el oriente
Hasta ahora no hay postura oficial sobre el origen de la figura captada en las imágenes.

Captan figura corriendo en secundaria de Parras de la Fuente (video)
Dinos de Saltillo hizo valer su localía en el Estadio Jorge Castro Medina y derrotó 30-7 a Gallos de Querétaro en la Semana 2 de la LFA 2026.

¡Triunfo en casa! Dinos vencen a Gallos en la Semana 2 de la LFA 2026 en Saltillo
true

José Revueltas: La izquierda
CUARTOSCURO

Los silencios alrededor de Ebrard-Londres

¡Cuidado! Sobregiro en tarjetas puede comprometer ingresos y generar deudas difíciles de pagar.

Coahuila: ¿De vuelta a la realidad tras vacaciones? Qué hacer si sobregiraste tu tarjeta de crédito
Autoridades de salud en Coahuila reforzaron la vigilancia epidemiológica tras el incremento de casos de sarampión detectados durante el regreso a clases.

Coahuila cierra la primera semana de clases con 14 nuevos casos de sarampión
Personal municipal instaló un crucero informativo para invitar a la ciudadanía a participar en la votación de proyectos del programa Participa Saltillo 2026.

Desde un crucero, Ayuntamiento de Saltillo te invita a decidir qué obra realizará el Municipio en tu colonia