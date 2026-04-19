Derrapa por el pavimento mojado y se impacta contra un muro de contención, en Saltillo

Los hechos se registraron alrededor de las 01:00 horas, cuando el involucrado circulaba de norte a sur a bordo de un vehículo de la marca Nissan, modelo Tsuru, en color blanco. Al desplazarse por un tramo donde la carpeta asfáltica se encontraba mojada, el automovilista derrapó, lo que provocó que perdiera el control del volante.

Un aparatoso accidente vial se registró durante la madrugada de este domingo sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo , luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo, presuntamente a causa de las inclemencias del tiempo.

Tras desestabilizarse, el vehículo se proyectó contra los muros de concreto ubicados en el lugar, provocando daños considerables en la parte frontal de la unidad, lo que ocasionó que el automóvil quedara detenido a un costado de la vialidad, generando la movilización de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal que se encontraban en un filtro de seguridad instalado en ese punto acudieron de inmediato para auxiliar al conductor, quien, pese a lo aparatoso del percance, no presentó lesiones de consideración y permaneció en el lugar.

Posteriormente, los oficiales abanderaron la zona para evitar otro accidente, mientras se solicitaba el apoyo para retirar el vehículo siniestrado.

Finalmente, al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.