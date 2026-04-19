Vuelca al evadir choque en el sur de Saltillo; conductor resulta ileso

Daños materiales y un gran susto dejó como saldo una volcadura registrada en la entrada a la colonia Teresitas, al sur de Saltillo, luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo tras intentar esquivar otra unidad.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando el conductor de un vehículo de la marca Chevrolet, modelo Sonic, circulaba por el bulevar Antonio Cárdenas con dirección de sur a norte, cuando presuntamente otro automóvil le cerró el paso, metros antes de la intersección con el bulevar Las Teresitas.