Vuelca al evadir choque en el sur de Saltillo; conductor resulta ileso

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Saltillo
/ 19 abril 2026
    Vuelca al evadir choque en el sur de Saltillo; conductor resulta ileso
    Testigos que se encontraban en la zona auxiliaron al conductor y colaboraron para colocar nuevamente el vehículo sobre sus cuatro ruedas tras el percance. MARTÍN ROJAS

Autoridades solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el vehículo siniestrado y restablecer la circulación en la zona

Daños materiales y un gran susto dejó como saldo una volcadura registrada en la entrada a la colonia Teresitas, al sur de Saltillo, luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo tras intentar esquivar otra unidad.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando el conductor de un vehículo de la marca Chevrolet, modelo Sonic, circulaba por el bulevar Antonio Cárdenas con dirección de sur a norte, cuando presuntamente otro automóvil le cerró el paso, metros antes de la intersección con el bulevar Las Teresitas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/provoca-conductora-choque-por-alcance-tras-no-frenar-a-tiempo-en-saltillo-LC20119992
$!El accidente se registró alrededor de las 00:00 horas, cuando una maniobra brusca provocó que la unidad saliera de la vialidad y quedara con las llantas hacia arriba, generando la movilización de autoridades.
El accidente se registró alrededor de las 00:00 horas, cuando una maniobra brusca provocó que la unidad saliera de la vialidad y quedara con las llantas hacia arriba, generando la movilización de autoridades. MARTÍN ROJAS

Al intentar evitar el impacto, realizó una maniobra brusca que provocó que la unidad saliera de control y terminara volcada sobre la vialidad.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el retiro de la unidad con apoyo de una grúa.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el retiro de la unidad con apoyo de una grúa. MARTÍN ROJAS

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor logró salir por su propio pie y no presentó lesiones de gravedad. Con ayuda de algunos testigos, el vehículo fue colocado nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de solicitar una grúa para retirar la unidad y aplicar las infracciones correspondientes.

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