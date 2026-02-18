Derrapa sexagenario en moto y termina fracturado, en Saltillo

Un hombre de 60 años resultó lesionado la mañana de este miércoles tras derrapar en su motocicleta mientras circulaba por el bulevar Isidro López Zertuche, a la altura de prolongación Irlanda, en la colonia La Salle, en Saltillo.

El afectado fue identificado como Joaquín “N”, quien presentó una fractura en el tobillo de la pierna izquierda luego de perder el control de la unidad y caer sobre la cinta asfáltica.

Según su versión, el accidente ocurrió cuando un automóvil que circulaba delante de él se frenó para pasar un bordo; el motociclista no alcanzó a detenerse a tiempo, por lo que derrapó y terminó sobre el pavimento con la lesión mencionada.

Tras el incidente, el propio afectado se comunicó con sus familiares, quienes acudieron al lugar para hacerse cargo de la motocicleta y retirarla de la vialidad.

Elementos del cuerpo de Bomberos brindaron los primeros auxilios en el sitio mientras se solicitaba apoyo médico para su traslado a un hospital. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron a la Clínica Dos del IMSS, donde quedó bajo valoración médica por la fractura en el tobillo.