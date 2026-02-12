Derriba luminaria tras quedarse dormido al oriente de Saltillo
El vehículo fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades y la cuantificación de daños
Un hombre se quedó dormido al volante y terminó por derribar una luminaria la mañana de este jueves en el bulevar Misión Santa Lucía, frente a las instalaciones de la Universidad de Durango, al oriente de Saltillo.
Alrededor de las 06:15 horas se reportó el accidente, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal de Tránsito al lugar del siniestro, ya que comenzaba la llegada de estudiantes a la institución educativa.
Los oficiales se entrevistaron con Elías ¨N¨, de 38 años, conductor de una camioneta Dodge RAM, la cual subió al camellón y no logró detenerse hasta estrellarse contra la luminaria.
El hombre informó que se dirigía a su domicilio y que no supo en qué momento se quedó dormido, despertando tras el impacto contra la estructura, la cual derribó por completo.
No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, se registraron daños materiales que deberán ser cubiertos por la aseguradora, además de las afectaciones al vehículo, que fue trasladado a un corralón de la ciudad mientras el Ministerio Público de Asuntos Viales determina los daños correspondientes.