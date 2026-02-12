Derriba luminaria tras quedarse dormido al oriente de Saltillo

Un hombre se quedó dormido al volante y terminó por derribar una luminaria la mañana de este jueves en el bulevar Misión Santa Lucía, frente a las instalaciones de la Universidad de Durango, al oriente de Saltillo.

Alrededor de las 06:15 horas se reportó el accidente, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal de Tránsito al lugar del siniestro, ya que comenzaba la llegada de estudiantes a la institución educativa.

