Colectiva organiza actividades para financiar una de las marchas del 8M en Saltillo

Saltillo
/ 12 febrero 2026
    Colectiva organiza actividades para financiar una de las marchas del 8M en Saltillo
    Como cada año, cientos de mujeres saldrán a las calles para exigir se respeten sus derechos. VANGUARDIA

A semanas de la movilización del 8 de marzo, el comité organizador impulsa talleres, mercadita y una lotería feminista para cubrir los gastos logísticos del movimiento

En Saltillo, integrantes del comité organizador de una de las 2 marchas convocadas para el 8 de marzo —Marcha Feminista 8M 2026 Saltillo— comenzaron a realizar actividades para recaudar fondos con miras a cubrir los requerimientos logísticos de la movilización.

A través de redes sociales, el colectivo ha difundido una serie de eventos que se desarrollarán durante febrero, cuyo objetivo es financiar insumos, materiales y aspectos operativos necesarios para la organización de la marcha feminista.

Entre las actividades se encuentra un taller de crochet para principiantes que se llevará a cabo el 15 de febrero, de 16:00 a 18:00 horas, en Casa Tiyahui, con una cuota de recuperación de 150 pesos. La dinámica busca, además de recaudar recursos, generar espacios de convivencia y acompañamiento entre mujeres.

También se realizará un taller de defensa personal con kubotan el 28 de febrero a las 10:00 horas en la Federación Mexicana de Kudo, con un costo de 300 pesos que incluye el material a utilizar. De acuerdo con la convocatoria, se trata de una actividad separatista y con cupo limitado.

Otra de las iniciativas es la denominada “Mercadita violeta”, programada para el 22 de febrero en Casa Tiyahui, con entrada gratuita, en la que se ofrecerán productos como ropa, artículos de cuidado personal, joyería, arte vintage y piezas de crochet.

A estas acciones se suma una jornada de lotería feminista el 21 de febrero a las 15:00 horas en las mesitas de la Alameda, donde se contemplan 30 jugadas con un costo de 100 pesos, además de rondas de consolación.

El comité organizador también ha difundido detalles sobre la marcha programada para el 8 de marzo, la cual saldrá a las 16:00 horas desde el Tecnológico de Saltillo sobre el bulevar Venustiano Carranza.

Dentro de la organización del contingente se establecieron distintos bloques para facilitar la participación de grupos específicos, entre ellos familias de víctimas, maternidades e infancias, mujeres con discapacidad o movilidad limitada, batucada y un bloque separatista.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

