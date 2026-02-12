Coahuila: cáncer infantil, entre la urgencia médica y la esperanza de un donador compatible

El cáncer infantil mantiene su peso como una de las principales causas de muerte por enfermedad en niñas y niños de entre 5 y 14 años en México, según la Organización Panamericana de la Salud. Cada año, alrededor de 6 mil familias reciben un diagnóstico devastador y más de 2 mil menores fallecen en el País, una pérdida que ocurre, en promedio, cada 4 horas.

En Coahuila, el impacto también es tangible. Durante 2024, la Secretaría de Salud estatal confirmó al menos 76 nuevos casos de cáncer infantil en hospitales bajo su administración. De ellos, más de 20 adolescentes de entre 12 y 16 años perdieron la vida en el transcurso del año.

De acuerdo con el Departamento de Epidemiología y Planeación, la leucemia linfoblástica aguda se posicionó como el tipo más frecuente, con al menos 45 diagnósticos registrados en diversas unidades médicas del estado.

DETECCIÓN OPORTUNA: LA DIFERENCIA ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, subrayó la relevancia de realizar valoraciones médicas tempranas y mantener vigilancia sobre posibles signos de alarma.

Entre los síntomas que ameritan revisión médica inmediata se encuentran fiebre persistente sin causa aparente, pérdida de peso o falta de apetito, cansancio extremo, palidez, moretones o sangrados frecuentes —como hemorragias nasales—, así como inflamaciones en cuello, axilas, abdomen o ingles.

También deben atenderse dolores constantes de huesos o cabeza, vómitos recurrentes, alteraciones visuales, cambios en lunares, crecimiento anormal de manchas o heridas que no cicatrizan.

Como parte de las acciones preventivas, la Secretaría de Salud invita a madres y padres de familia a acudir a los centros de salud para llenar la cédula de detección de signos y síntomas de cáncer infantil, disponible en todas las unidades médicas.

El doctor Antonio Pulido Jáquez, coordinador del Programa de Infancia y Adolescencia de la Jurisdicción Sanitaria 01, enfatizó que la identificación temprana permite iniciar estudios diagnósticos oportunos y, en su caso, tratamientos especializados que elevan significativamente las probabilidades de curación.

LEUCEMIA, TRASPLANTES Y LA URGENCIA DE MÁS DONADORES

El cáncer no es una enfermedad única, sino un conjunto de padecimientos caracterizados por el crecimiento descontrolado de células que pueden invadir órganos y tejidos. En la infancia, las leucemias, linfomas, tumores del sistema nervioso central y sarcomas concentran la mayor incidencia.

En los casos de leucemia que no responden a quimioterapia, el trasplante de células madre puede representar la única alternativa con intención curativa. Sin embargo, solo 3 de cada 10 pacientes encuentran un donador compatible dentro de su familia; el resto depende de registros nacionales o internacionales.

Alexander enfrentó esa incertidumbre tras ser diagnosticado con leucemia. Cuando su tratamiento requería un trasplante urgente, la compatibilidad llegó desde un donador no relacionado que aceptó el procedimiento, abriendo una nueva posibilidad de vida.

Especialistas recuerdan que cualquier persona entre 18 y 35 años, en buen estado de salud, puede registrarse como potencial donadora de células madre. El doctor Antonio Flores explicó que, en la mayoría de los casos, la donación se realiza mediante aféresis, un procedimiento ambulatorio similar a la donación de plaquetas, seguro y supervisado por personal médico especializado.

Visibilizar el cáncer infantil no solo implica dimensionar las cifras, sino fortalecer la cultura de prevención, detección oportuna y donación. Para cientos de niñas y niños, el tiempo y la solidaridad pueden ser determinantes.