POLITICÓN: ¿Tendrá la CTM sello coahuilense? Tereso Medina es el favorito, pero no tiene segura la dirigencia nacional

I. PURO MORBO

No terminaba de colocarse en los anaqueles de las librerías, cuando el libro “Ni venganza ni perdón”, escrito a cuatro manos por el exconsejero Jurídico de AMLO, Julio Scherer Ibarra, y el periodista Jorge Fernández Menéndez, ya circulaba ayer por cientos de chats de mensajería instantánea en formato digital. Todo indica que los “adelantos” publicados en la última semana calentaron el ambiente lo suficiente para que hubiera expectativa sobre las “revelaciones” que el excolaborador presidencial realizaría. En los próximos días veremos si el morbo colectivo se ve satisfecho o el público se manifiesta decepcionado.

II. EVIDENCIA

Por lo pronto, aquí les dejamos una de las “revelaciones escandalosas”: Scherer afirma en el texto que la “consulta” organizada por su exjefe para decidir si se juzgaba o no a los expresidentes fue, en realidad, una pantomima, pues él le dijo textualmente: “Yo no quiero que sean juzgados”. Lo señalado por Scherer en su libro, por cierto, demuestra lo advertido en su momento: a López Obrador le encantaba tirar el dinero a la basura. Y es que en el chistecito de la “consulta” se botaron mil 500 millones nada más...

TE PUEDE INTERESAR: Estalla choque en Morena: Ramírez niega nexos con ‘rey del huachicol’ y habla de campaña en su contra

III. SUCESIÓN, ¿INCIERTA?

Formalmente faltan 12 días para la celebración del Consejo Nacional Ordinario de la CTM, en el cual se elegirá al sucesor de Carlos Aceves del Olmo, quien hace unos días decidió dar paso a un inédito proceso de sucesión en la nonagenaria central obrera. Pero hay quienes aseguran que la fecha podría prolongarse debido a que los dos rivales principales del coahuilense Tereso Medina Ramírez –a quien muchos ven en la delantera de la competencia–, Fernando Salgado Delgado y Alfonso Godínez Pichardo se han unido para exigir que se modifique la convocatoria y ello permita el voto de todos los sindicatos afiliados al cetemio.

IV. NOMÁS HAY DE DOS...

¿De qué depende que la fecha del Consejo se modifique? Los enterados aseguran que sólo de una cosa: que el aún dirigente en funciones haya definido ya a su sucesor y comunicado su “testamento gremial”. Si la fecha cambia, eso querrá decir que Tereso no es el elegido. Pero si las cosas se mantienen como hasta ahora, los que gustan de apostar al futuro aseguran que la dirigencia nacional del cetemio tendrá sello coahuilense. Habrá que estar pendientes.

V. DISCUSIÓN ESTÉRIL

La “polémica” a la que se han sumado diversas voces, y según la cual debiera “estudiarse” la posibilidad de endurecer requisitos de acceso a las candidaturas de quienes buscarán ocupar un asiento en la próxima Legislatura del Congreso Local, es realmente una ociosidad. ¿Por qué? Pues porque la posibilidad de introducir reformas a la legislación electoral venció hace casi medio año. Llama la atención que figuras como Luz Elena Morales, presidenta del Congreso local, se sumen a la discusión cuando debieran tener muy claro que la Constitución establece un plazo para realizar modificaciones a las reglas electorales.

VI. ¿ANSIAS DE REFLECTOR?

Desde luego que es importante atajar la posibilidad de que personas con características indeseables para el servicio público se cuelen a las candidaturas de los partidos y, peor aún, que lleguen a ocupar cargos públicos. Pero sería deseable que el debate se plantee con un poco más de seriedad, es decir, en el momento en que sí pueden hacerse reformas a las leyes. A menos, claro, que se trate de lo de siempre: nada más aprovechar la oportunidad para “dar la nota” y figurar.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Harfuch reconoce, una vez más, a Coahuila por resultados en seguridad

VII. MERCADO EN ORDEN

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Saltillo estrenó dirigencia con Eduardo Javier Aldape al frente y una ruta definida: dar mayor peso y profesionalismo al sector inmobiliario. Se plantearon tres ejes: más presencia ante autoridades y sociedad; capacitación continua y empujar la licencia inmobiliaria en Coahuila. La industria mueve cerca del siete por ciento del PIB nacional, así que el gremio busca ser voz consultiva en el crecimiento urbano. Nos dicen que la apuesta es ordenar el mercado y elevar estándares. Si cumplen, ganarían certidumbre y confianza.

VIII. PROTAGONISMO

Nos comentan que quien no dejó pasar la oportunidad de hacerse notar fue César Iván Moreno, jefe de Gabinete del Ayuntamiento. Tomó el micrófono y llevó la charla hacia la seguridad municipal y sus cifras, tema válido, pero poco ligado al giro del evento. Varios asistentes percibieron el protagonismo y en el contexto del evento no fue bien recibido, lo que provocó que el mensaje se diluyera. Dicen en corto que, más que acompañar a la AMPI, quiso usar el foro.

TE PUEDE INTERESAR: Renuevan presidencia de AMPI Saltillo; toma protesta Consejo Directivo 2026

IX. EXPANSIÓN

Nos cuentan que en la toma de protesta de la mesa directiva de la CANIRAC Saltillo, su presidente Isidoro García dejó ver que la cámara quiere jugar más en grande este año. La idea que se pretende impulsar es la de ampliar su presencia en Monclova y Parras para sumar agremiados y peso regional. Incluso el Restaurant Week, que ha funcionado en Saltillo, se llevaría a esas plazas. Si se concreta, no sólo es promoción gastronómica, también implica mover la economía local. Al final, donde hay restaurantes activos, hay ciudad viva... y eso siempre suma.