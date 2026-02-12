Frente por las 40 Horas laborales en Coahuila rechaza reforma aprobada en el Senado

Tras la aprobación en el Senado de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, el Frente por las 40 Horas en Coahuila manifestó su rechazo al contenido del dictamen, al considerar que no garantiza condiciones dignas para las personas trabajadoras.

En entrevista, integrantes del colectivo señalaron que, aunque la iniciativa fue avalada en lo general y en lo particular, el texto aprobado no incorpora aspectos que habían impulsado desde organizaciones laborales. Dentro de esos puntos se mencionó el establecimiento de dos días de descanso obligatorios o la eliminación de prácticas que, aseguran, podrían ampliar la permanencia de las personas en los centros de trabajo.

“Sí se está reduciendo la jornada a 40 horas, pero la pregunta es en qué condiciones. No se está garantizando el tema de los 2 días de descanso y tampoco se está evitando el abaratamiento del tiempo extraordinario”, expresaron.

El Frente también cuestionó el voto de legisladores de Morena que respaldaron la reforma en el Senado. “Nuestras diputaciones de Morena votaron a favor tanto en lo general como en lo particular, fue parte de la aplanadora”, señalaron, al referirse a las y los representantes que avalaron el dictamen pese a las críticas de organizaciones laborales.

De acuerdo con lo señalado por el Frente, uno de los cambios que genera preocupación es la modificación al concepto de jornada laboral, que podría tomar en cuenta únicamente el tiempo efectivo de trabajo y no el periodo en el que la persona se encuentra a disposición de su empleador. Según explicaron, esto implicaría que lapsos como el tiempo de comida o pausas de descanso no se contabilicen dentro de la jornada.

“Si se toma en cuenta solo el tiempo efectivo, entonces esos minutos no van a contar como parte de la jornada laboral, lo que puede derivar en que la gente pase más tiempo en su centro de trabajo”, indicaron.

En ese sentido, el colectivo insistió en que la reducción de la jornada debe aplicarse de manera inmediata, sin recortes a derechos existentes y con una perspectiva de género y de cuidados.

También cuestionaron el planteamiento de algunos sectores empresariales sobre la necesidad de subsidios o incentivos para aplicar la reforma, al considerar que existen propuestas previas que ya contemplaban medidas de apoyo, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas.

“Desde el Frente presentamos iniciativas que incluían apoyos fiscales temporales, reducción de cuotas patronales y distintivos de cumplimiento social. No era una propuesta unilateral”, señalaron.

Respecto al proceso legislativo, explicaron que, aunque la reforma ya fue aprobada por el Senado, el dictamen aún debe ser discutido y votado por la Cámara de Diputados. En caso de avalarse, deberá ser ratificado por al menos 17 congresos estatales antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.