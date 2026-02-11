Los superiores estatutos familiares

Monsi
por Monsi
CARTONES / 11 febrero 2026
    Los superiores estatutos familiares
Luego de que el senador Saúl Monreal Ávila expresó su intención de buscar la candidatura al gobierno de Zacatecas, estado donde su hermano David Monreal Ávila es mandatario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijo postura.

La Presidenta recordó que ella envió una reforma contra el nepotismo electoral y señaló que las candidaturas entre familiares generan rechazo social, además de limitar la participación de nuevos perfiles.

“Yo envié dos iniciativas al Congreso. Una para que no hubiera nepotismo en los puestos de elección popular de manera inmediata... una mamá que es presidenta municipal no le puede dejar al hijo la candidatura, ni al hermano, ni al primo, ni al sobrino, hasta el cuarto nivel de relación”, indicó Sheinbaum Pardo.

TE PUEDE INTERESAR: Critica Claudia Sheinbaum a Saúl Monreal: ‘Está mal que se postulen hermanos’

