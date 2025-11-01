Acelerado pierde el control y sale del camino, al oriente de Saltillo
El conductor del Mazda resultó ileso, mientras que el automóvil presentó daños visibles en la parte frontal y fue trasladado al corralón municipal
El conductor de un vehículo Mazda perdió el control y terminó fuera del camino durante la madrugada de este sábado, presuntamente debido al exceso de velocidad, en Saltillo.
El percance ocurrió alrededor de las 01:30 horas sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, a la altura de la colonia Ex Hacienda de los Cerritos, cuando el automóvil se desplazaba en dirección de poniente a oriente.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba a una velocidad mayor a la permitida y al llegar a la altura de la calle Santa Gertrudis perdió el control del volante. La unidad salió de la carpeta asfáltica y terminó sobre un tramo de terracería, quedando con daños visibles en la parte frontal.
Testigos que presenciaron el accidente dieron aviso al número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal. Los oficiales tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes para asegurar la zona.
El joven conductor no presentó lesiones ni mostraba aliento alcohólico, por lo que no fue necesaria la intervención de los cuerpos de auxilio. Sin embargo, se procedió a solicitar una grúa para retirar el automóvil, que fue trasladado a un corralón municipal, donde permanecerá hasta que se cubran las multas correspondientes.