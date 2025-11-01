Acelerado pierde el control y sale del camino, al oriente de Saltillo

Saltillo
/ 1 noviembre 2025
    Acelerado pierde el control y sale del camino, al oriente de Saltillo
    El conductor resultó ileso luego del accidente ocurrido durante la madrugada de este sábado. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El conductor del Mazda resultó ileso, mientras que el automóvil presentó daños visibles en la parte frontal y fue trasladado al corralón municipal

El conductor de un vehículo Mazda perdió el control y terminó fuera del camino durante la madrugada de este sábado, presuntamente debido al exceso de velocidad, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 01:30 horas sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, a la altura de la colonia Ex Hacienda de los Cerritos, cuando el automóvil se desplazaba en dirección de poniente a oriente.

TE PUEDE INTERESAR: Padrino de anexo en Parras es llevado a penal

$!El vehículo presentó daños en la parte frontal tras salirse del camino en la colonia Ex Hacienda de los Cerritos.
El vehículo presentó daños en la parte frontal tras salirse del camino en la colonia Ex Hacienda de los Cerritos. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba a una velocidad mayor a la permitida y al llegar a la altura de la calle Santa Gertrudis perdió el control del volante. La unidad salió de la carpeta asfáltica y terminó sobre un tramo de terracería, quedando con daños visibles en la parte frontal.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio del percance para tomar conocimiento del hecho.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio del percance para tomar conocimiento del hecho. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Testigos que presenciaron el accidente dieron aviso al número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal. Los oficiales tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes para asegurar la zona.

El joven conductor no presentó lesiones ni mostraba aliento alcohólico, por lo que no fue necesaria la intervención de los cuerpos de auxilio. Sin embargo, se procedió a solicitar una grúa para retirar el automóvil, que fue trasladado a un corralón municipal, donde permanecerá hasta que se cubran las multas correspondientes.

Temas


accidentes viales
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡142%! lesionados en accidentes de tránsito
Señaló que la política económica actual ‘hipoteca el futuro del país’ al debilitar el aparato productivo y abandonar a las pequeñas y medianas empresas.

Rubén Moreira acusa endeudamiento histórico y política fiscal regresiva del gobierno federal
Delegación de sindicatos chinos durante su visita a la sede nacional de la CTM en México.

Coahuila: CTM estrecha lazos con sindicatos de China en busca de cooperación laboral
true

Presidenta, no es lo mismo popularidad que credibilidad
Insistió en que México no debe volver a una guerra impuesta desde Estados Unidos.

Epigmenio Ibarra arremete contra Calderón: ‘Farsantes de la derecha medran con la tragedia’
La manifestación reunió a aproximadamente 30 personas que exigieron cambios en la atención de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.

Saltillo: se manifiestan padres por fallas en procedimientos familiares de juzgados y Pronnif