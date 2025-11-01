Acelerado pierde el control y sale del camino, al oriente de Saltillo

El conductor de un vehículo Mazda perdió el control y terminó fuera del camino durante la madrugada de este sábado, presuntamente debido al exceso de velocidad, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 01:30 horas sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, a la altura de la colonia Ex Hacienda de los Cerritos, cuando el automóvil se desplazaba en dirección de poniente a oriente.

TE PUEDE INTERESAR: Padrino de anexo en Parras es llevado a penal