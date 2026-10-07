Derriban construcciones irregulares en cauces de arroyos de Saltillo

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Saltillo
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    Derriban construcciones irregulares en cauces de arroyos de Saltillo
    Personal de Desarrollo Urbano demolió un muro construido sobre un afluente del arroyo Cortijo, en Lomas de Santa Cruz. CORTESÍA

El Municipio retiró estructuras en Lomas de Santa Cruz y San Lorenzo para evitar obstrucciones al flujo del agua

Dos construcciones que invadían cauces naturales de arroyos fueron demolidas por autoridades municipales como parte de los operativos de vigilancia en zonas consideradas de riesgo, particularmente ante la posibilidad de inundaciones durante la temporada de lluvias.

Las intervenciones fueron realizadas por personal de la Dirección de Desarrollo Urbano en dos puntos de la ciudad, donde se detectaron estructuras que ocupaban parcialmente los lechos naturales de los arroyos.

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$!El Municipio advirtió que no está permitido levantar construcciones, bardas o muros dentro de los cauces de los arroyos.
El Municipio advirtió que no está permitido levantar construcciones, bardas o muros dentro de los cauces de los arroyos. CORTESÍA

Uno de los operativos se efectuó en la colonia Lomas de Santa Cruz, sobre la calle Los Laureles, donde fue derribado un muro levantado sobre el cauce de un afluente del arroyo Cortijo.

De acuerdo con la autoridad municipal, la estructura representaba una invasión del cauce y podía afectar el escurrimiento natural del agua, por lo que se procedió a su demolición.

Una segunda intervención tuvo lugar en el arroyo San Lorenzo, en el tramo que divide a las colonias Colinas de San Lorenzo y Lomas del Refugio, a la altura de la calle Guacali.

En ese sitio, inspectores de Desarrollo Urbano localizaron otra construcción irregular que ocupaba parte del cauce, por lo que también se realizaron trabajos para retirarla.

La directora de Desarrollo Urbano, Nayeli Castro Gutiérrez, señaló que este tipo de acciones forman parte de la supervisión permanente que mantiene el Municipio en arroyos, cauces y otros puntos identificados como zonas de riesgo.

Explicó que el objetivo es impedir que bardas, muros, viviendas u otras estructuras alteren los cauces naturales o reduzcan el espacio disponible para el paso del agua, una situación que puede incrementar los riesgos durante las precipitaciones.

La funcionaria indicó que el Ayuntamiento mantiene acciones de inspección y ordenamiento urbano para evitar que el crecimiento de Saltillo se desarrolle de manera irregular, especialmente en áreas donde existen restricciones por tratarse de cauces, zonas federales o sitios considerados de riesgo.

$!Otra construcción irregular fue retirada del cauce del arroyo San Lorenzo, entre Colinas de San Lorenzo y Lomas del Refugio.
Otra construcción irregular fue retirada del cauce del arroyo San Lorenzo, entre Colinas de San Lorenzo y Lomas del Refugio. CORTESÍA

ADVIERTEN SOBRE CONSTRUCCIONES EN ARROYOS

El Gobierno de Saltillo recordó a la población que no está permitido construir dentro de los cauces de los arroyos, por lo que cualquier muro, barda, estructura u obra que invada estos espacios puede ser objeto de inspección por parte de las autoridades.

Castro Gutiérrez hizo énfasis en que estas disposiciones buscan preservar el funcionamiento natural de los cauces y reducir las condiciones que pudieran favorecer desbordamientos o inundaciones.

El Municipio señaló que continuará con los recorridos de vigilancia y las acciones de ordenamiento en estos puntos, con el propósito de detectar oportunamente obras irregulares y aplicar las medidas correspondientes conforme a la normatividad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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