Derriban construcciones irregulares en cauces de arroyos de Saltillo

Las intervenciones fueron realizadas por personal de la Dirección de Desarrollo Urbano en dos puntos de la ciudad, donde se detectaron estructuras que ocupaban parcialmente los lechos naturales de los arroyos.

Dos construcciones que invadían cauces naturales de arroyos fueron demolidas por autoridades municipales como parte de los operativos de vigilancia en zonas consideradas de riesgo, particularmente ante la posibilidad de inundaciones durante la temporada de lluvias.

Uno de los operativos se efectuó en la colonia Lomas de Santa Cruz, sobre la calle Los Laureles, donde fue derribado un muro levantado sobre el cauce de un afluente del arroyo Cortijo.

De acuerdo con la autoridad municipal, la estructura representaba una invasión del cauce y podía afectar el escurrimiento natural del agua, por lo que se procedió a su demolición.

Una segunda intervención tuvo lugar en el arroyo San Lorenzo, en el tramo que divide a las colonias Colinas de San Lorenzo y Lomas del Refugio, a la altura de la calle Guacali.

En ese sitio, inspectores de Desarrollo Urbano localizaron otra construcción irregular que ocupaba parte del cauce, por lo que también se realizaron trabajos para retirarla.

La directora de Desarrollo Urbano, Nayeli Castro Gutiérrez, señaló que este tipo de acciones forman parte de la supervisión permanente que mantiene el Municipio en arroyos, cauces y otros puntos identificados como zonas de riesgo.

Explicó que el objetivo es impedir que bardas, muros, viviendas u otras estructuras alteren los cauces naturales o reduzcan el espacio disponible para el paso del agua, una situación que puede incrementar los riesgos durante las precipitaciones.

La funcionaria indicó que el Ayuntamiento mantiene acciones de inspección y ordenamiento urbano para evitar que el crecimiento de Saltillo se desarrolle de manera irregular, especialmente en áreas donde existen restricciones por tratarse de cauces, zonas federales o sitios considerados de riesgo.