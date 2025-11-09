Desaparece adolescente de 14 años en Saltillo; Fiscalía activa búsqueda

Saltillo
/ 9 noviembre 2025
    Desaparece adolescente de 14 años en Saltillo; Fiscalía activa búsqueda
    La ficha de búsqueda fue activada un día después del reporte de desaparición en Saltillo. FOTO: REDES SOCIALES

Dilan fue visto por última vez en la Zona Centro; vestía bermuda blanca con azul, playera negra y tenis negros

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por la desaparición de Dilan Husseth López Castillo, un adolescente de 14 años cuyo paradero se desconoce desde el 7 de noviembre de 2025, luego de haber sido visto por última vez en la Zona Centro de Saltillo. La autoridad emitió un reporte formal de búsqueda el 8 de noviembre, un día después de los hechos.

De acuerdo con los datos difundidos en la ficha oficial, Dilan es mexicano, de complexión delgada, con una estatura aproximada de 1.90 metros, 60 kilogramos de peso, cabello lacio y color castaño oscuro. Como seña particular, porta un piercing en la oreja derecha. La Fiscalía detalló también la ropa que vestía al momento de su desaparición: bermuda blanca con azul, playera negra y tenis negros.

TE PUEDE INTERESAR: Pierde la vida en el hospital tras autolesionarse con arma de fuego en Ramos Arizpe

La información proporcionada señala que el menor fue visto por última vez el 7 de noviembre, sin que hasta ahora se tenga rastro de su ubicación. Desde entonces, no se ha obtenido comunicación o indicio que permita establecer una línea clara de investigación, por lo que las autoridades solicitaron apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que contribuya a la localización del joven.

El reporte quedó registrado bajo la clave N140/2025, dentro del sistema de emergencias y búsqueda estatal. La dependencia recordó que cualquier aviso puede canalizarse al número de emergencias 911, así como a las unidades de la Fiscalía especializadas en personas no localizadas.

La activación inmediata del mecanismo de búsqueda forma parte de los protocolos aplicados cuando un menor de edad es reportado como desaparecido, especialmente cuando existen pocos elementos que permitan establecer una ruta de desplazamiento o un último contacto confirmado. Hasta el momento, no hay indicios de que el adolescente haya salido de la ciudad o de que estuviera acompañado al momento en que fue visto por última vez.

La Fiscalía mantiene abierta la indagatoria mientras se llevan a cabo entrevistas, revisiones de cámaras y otras diligencias orientadas a reconstruir los movimientos previos del joven. Cualquier información que pueda ayudar a su pronta localización, señalaron las autoridades, será recibida de manera confidencial.

Temas


Búsqueda
Desaparecidos
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Subdirector de Turismo destaca que la ciudad cuenta con museos de interés histórico, científico, deportivo y cultural.

Saltillo espera cerrar el 2025 con 240 mil visitantes y fuerte derrama económica
La académica Berenice de la Peña advirtió que un impuesto a los videojuegos violentos no resolverá por sí solo el problema del incremento de la agresividad en niñas, niños y adolescentes.

Coahuila: impuesto a videojuegos violentos no es la solución total, advierten expertos
Personal médico aplica la vacuna contra el neumococo en clínicas del IMSS y hospitales públicos de Saltillo, como parte de la estrategia preventiva ante el aumento de casos de neumonía.

Aumentan casos de neumonía en Coahuila; aplican vacuna preventiva antes del invierno

true

POLITICÓN: Revelan fotos de la boda de los ‘novios del Bienestar’

Trampa futura

Trampa futura
...porque el causante soy

...porque el causante soy
Ven factible que ciudadanos lleguen caminando, tomen un café o coman en un restaurante al aire libre y disfruten un espectáculo.

Ve AMPI potencial para que Centro Histórico de Saltillo se transforme en una ‘mini Condesa’
Vecinos de la colonia Bellavista denunciaron que un terreno baldío en la calle Ayuntamiento se ha convertido en foco de basura y malos olores ante la falta de limpieza.

Saltillo: baldíos son foco de basura y malos olores; dueños, responsables de limpieza