Desaparece adolescente de 14 años en Saltillo; Fiscalía activa búsqueda

De acuerdo con los datos difundidos en la ficha oficial, Dilan es mexicano, de complexión delgada , con una estatura aproximada de 1.90 metros, 60 kilogramos de peso, cabello lacio y color castaño oscuro. Como seña particular, porta un piercing en la oreja derecha. La Fiscalía detalló también la ropa que vestía al momento de su desaparición: bermuda blanca con azul, playera negra y tenis negros.

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por la desaparición de Dilan Husseth López Castillo , un a dolescente de 14 años cuyo paradero se desconoce desde el 7 de noviembre de 2025, luego de haber sido visto por última vez en la Zona Centro de Saltillo . La autoridad emitió un reporte formal de búsqueda el 8 de noviembre, un día después de los hechos.

La información proporcionada señala que el menor fue visto por última vez el 7 de noviembre, sin que hasta ahora se tenga rastro de su ubicación. Desde entonces, no se ha obtenido comunicación o indicio que permita establecer una línea clara de investigación, por lo que las autoridades solicitaron apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que contribuya a la localización del joven.

El reporte quedó registrado bajo la clave N140/2025, dentro del sistema de emergencias y búsqueda estatal. La dependencia recordó que cualquier aviso puede canalizarse al número de emergencias 911, así como a las unidades de la Fiscalía especializadas en personas no localizadas.

La activación inmediata del mecanismo de búsqueda forma parte de los protocolos aplicados cuando un menor de edad es reportado como desaparecido, especialmente cuando existen pocos elementos que permitan establecer una ruta de desplazamiento o un último contacto confirmado. Hasta el momento, no hay indicios de que el adolescente haya salido de la ciudad o de que estuviera acompañado al momento en que fue visto por última vez.

La Fiscalía mantiene abierta la indagatoria mientras se llevan a cabo entrevistas, revisiones de cámaras y otras diligencias orientadas a reconstruir los movimientos previos del joven. Cualquier información que pueda ayudar a su pronta localización, señalaron las autoridades, será recibida de manera confidencial.