Pierde la vida en el hospital tras autolesionarse con arma de fuego en Ramos Arizpe

Everardo ¨N¨, de 54 años, falleció en el Hospital General de Saltillo después de no soportar el disparo de arma de fuego que él mismo se provocó en el cráneo.

El hombre, originario de la colonia Blanca Esthela en Ramos Arizpe, fue localizado aún con vida por sus familiares, quienes solicitaron auxilio de inmediato, aunque finalmente perdió la vida mientras recibía atención médica.

De acuerdo con las declaraciones de Fernando ¨N¨, yerno de la víctima, los hechos se registraron la tarde del sábado 8 de noviembre. Explicó que su esposa Diana recibió una llamada de su padre alrededor de las 13:30 horas, en la que Everardo le confesó que había golpeado a su mamá, Linda Patricia, y que tenía la intención de trasladarla a un centro médico debido a las lesiones que le había causado.

Tras recibir la llamada, la pareja acudió al domicilio ubicado en la calle Independencia, en la misma colonia Blanca Estela, con el propósito de ofrecer ayuda y verificar la situación. Al llegar a la vivienda, escucharon una detonación de arma de fuego proveniente del interior, lo que los llevó a ingresar de inmediato. Una vez dentro, encontraron a Everardo tendido en el suelo con una herida causada por un arma calibre 9 milímetros, mientras que Linda Patricia también presentaba lesiones derivadas de los golpes.

Ante lo ocurrido, los familiares solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Ramos Arizpe acudieron al lugar y brindaron atención tanto a la mujer como al hombre. Everardo fue trasladado en estado grave al Hospital General de Saltillo, donde finalmente murió a consecuencia de la lesión. La mujer afectada fue llevada a recibir atención médica por los diversos golpes que presentaba.

La Unidad de Investigación y Litigación de Homicidios Violentos de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso e inició las diligencias correspondientes. El cuerpo del hombre fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia de ley, mientras que la afectada deberá rendir su declaración formal ante las autoridades sobre los hechos ocurridos desde la tarde del sábado.