Desaparece menor de 13 años en Saltillo; piden apoyo para localizarla

La desaparición de una adolescente de 13 años activó una ficha de búsqueda y un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar en su localización, luego de que se le viera por última vez a inicios de abril en Saltillo. Se trata de Andrea Michell Urbina Durán, cuya ausencia fue reportada tras perderse contacto con ella el pasado 01 de abril de 2026. Desde entonces, autoridades mantienen vigente la solicitud de apoyo para obtener información que permita ubicar su paradero.

De acuerdo con los datos difundidos, la menor cuenta con una estatura aproximada de 1.65 metros, complexión media y tez morena clara. Su cabello es de longitud mediana en tono castaño oscuro, mientras que sus ojos son de color café oscuro. Entre sus rasgos faciales destacan una nariz mediana de forma redondeada. Como señas particulares, se informó que la adolescente tiene una perforación en la nariz del lado derecho, además de un tatuaje de tres puntos en la mano derecha, dos de ellos en color rojo y uno en azul, lo que podría facilitar su identificación. En cuanto a su vestimenta al momento de su desaparición, se indicó que portaba shorts, blusa de tirantes, tenis y mochila, todos en color negro. Estos elementos forman parte de la descripción proporcionada para ayudar en su localización.

Asimismo, se dio a conocer que la menor toma medicamentos para la ansiedad, un dato relevante dentro de la ficha de búsqueda debido a las posibles implicaciones en su estado de salud. La Comisión de Búsqueda de Personas emitió el reporte correspondiente e hizo un llamado a la población para aportar cualquier información que contribuya a dar con su ubicación. Para ello, se pusieron a disposición diversos números telefónicos, así como canales digitales donde se puede reportar información de manera directa. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la desaparición, por lo que las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación y reiteran la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en el caso.

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