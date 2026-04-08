Excursionismo de menores desata movilización y aparecen horas después en el Cañón de San Lorenzo

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Saltillo
/ 8 abril 2026
    Excursionismo de menores desata movilización y aparecen horas después en el Cañón de San Lorenzo
    Elementos de Bomberos y Protección Civil desplegaron un operativo nocturno en el Cañón de San Lorenzo tras el reporte de desaparición de dos menores que no regresaron de una excursión. MARTÍN ROJAS

Los menores enviaron fotografías desde la cima para informar a su familia que habían llegado y que iniciarían el descenso

Una movilización se desató la noche de este martes en el Cañón de San Lorenzo por parte de elementos de Bomberos y Protección Civil de Saltillo, tras la desaparición de dos menores de edad.

Se trata de los hermanos Tadeo y Luis Alexander ¨N¨, de 12 años de edad, quienes se fueron de excursión desde las 09:00 horas. Tras lograr subir a la cima de la montaña, se emocionaron, por lo que se tomaron una imagen fotográfica, la cual enviaron a su papá a las 14:00 horas. Tras recibir el mensaje con la fotografía, informaron que ya estaban listos para descender.

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Fue el último llamado que recibieron los padres de los jóvenes y, justo cuando oscurecía y los menores no llegaban a casa, se alarmaron. En redes sociales se dio a conocer la búsqueda, donde solo se incluyó un número de teléfono para cualquier información sobre el paradero de Tadeo y Luis; sin embargo, la línea telefónica ya estaba fuera de servicio, por lo que dieron reporte al 911 para pedir la ayuda de bomberos.

Tras lograr contactar a los menores, quienes descendieron por su propio pie, les fue enviada una ambulancia. Hasta el cierre de esta edición, se contactó a familiares vía WhatsApp y no dieron pormenores del rescate; solo mencionaron que lograron descender y ya se encuentran con bien en sus respectivos domicilios.

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