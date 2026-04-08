Excursionismo de menores desata movilización y aparecen horas después en el Cañón de San Lorenzo

Una movilización se desató la noche de este martes en el Cañón de San Lorenzo por parte de elementos de Bomberos y Protección Civil de Saltillo, tras la desaparición de dos menores de edad.

Se trata de los hermanos Tadeo y Luis Alexander ¨N¨, de 12 años de edad, quienes se fueron de excursión desde las 09:00 horas. Tras lograr subir a la cima de la montaña, se emocionaron, por lo que se tomaron una imagen fotográfica, la cual enviaron a su papá a las 14:00 horas. Tras recibir el mensaje con la fotografía, informaron que ya estaban listos para descender.