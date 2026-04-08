Excursionismo de menores desata movilización y aparecen horas después en el Cañón de San Lorenzo
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Los menores enviaron fotografías desde la cima para informar a su familia que habían llegado y que iniciarían el descenso
Una movilización se desató la noche de este martes en el Cañón de San Lorenzo por parte de elementos de Bomberos y Protección Civil de Saltillo, tras la desaparición de dos menores de edad.
Se trata de los hermanos Tadeo y Luis Alexander ¨N¨, de 12 años de edad, quienes se fueron de excursión desde las 09:00 horas. Tras lograr subir a la cima de la montaña, se emocionaron, por lo que se tomaron una imagen fotográfica, la cual enviaron a su papá a las 14:00 horas. Tras recibir el mensaje con la fotografía, informaron que ya estaban listos para descender.
Fue el último llamado que recibieron los padres de los jóvenes y, justo cuando oscurecía y los menores no llegaban a casa, se alarmaron. En redes sociales se dio a conocer la búsqueda, donde solo se incluyó un número de teléfono para cualquier información sobre el paradero de Tadeo y Luis; sin embargo, la línea telefónica ya estaba fuera de servicio, por lo que dieron reporte al 911 para pedir la ayuda de bomberos.
Tras lograr contactar a los menores, quienes descendieron por su propio pie, les fue enviada una ambulancia. Hasta el cierre de esta edición, se contactó a familiares vía WhatsApp y no dieron pormenores del rescate; solo mencionaron que lograron descender y ya se encuentran con bien en sus respectivos domicilios.