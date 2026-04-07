Desaparecen dos menores en Ramos Arizpe en un lapso de 24 horas

En un lapso menor a 48 horas, dos adolescentes fueron reportadas como desaparecidas en el municipio de Ramos Arizpe, lo que activó protocolos de búsqueda y difusión de fichas con sus características físicas y señas particulares para facilitar su localización. El primer caso corresponde a María Fernanda Alvarado Contreras, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez el 4 de abril de 2026. De acuerdo con la información disponible, la menor cuenta con una complexión delgada, mide aproximadamente 1.50 metros y presenta tez aperlada. Sus rasgos incluyen ojos grandes de color negro, cabello lacio de longitud media en tono oscuro, nariz achatada y boca amplia con labios gruesos.

Entre las señas particulares que podrían contribuir a su identificación destacan un lunar tipo mancha de color blanco ubicado a la altura del ombligo, así como perforaciones en la nariz y el ombligo. Además, presenta tatuajes visibles: uno en el pecho con la figura de una corona y otro en la mano con el nombre “Fernanda”. Al momento de su desaparición vestía una sudadera en tonos azul y gris, un short de mezclilla azul con letras blancas y tenis multicolor en rosa, amarillo y blanco de la marca Nike. Un día después, el 5 de abril de 2026, se reportó la desaparición de Diana Guadalupe Enríquez Castillo, de 15 años. La adolescente mide aproximadamente 1.70 metros, tiene complexión delgada, tez aperlada, ojos medianos color café claro y cabello largo, ondulado y de color rojo. Sus rasgos faciales incluyen nariz recta y boca mediana.

En este caso, las autoridades también difundieron diversas señas particulares. La menor tiene dos perforaciones en la nariz y múltiples tatuajes: en el antebrazo derecho lleva el nombre “María” junto con una frase inconclusa; en el izquierdo, los nombres “Marco” y “Beatriz”, además de la imagen de la Santa Muerte. En la mano izquierda porta un tatuaje con la leyenda “Solo Dios puede juzgarme”. Al momento de su desaparición, Diana Guadalupe vestía un suéter blanco, pijama azul con estampado de botella de cerveza y tenis en colores blanco y negro. Las autoridades proporcionaron números de contacto para recibir cualquier información que contribuya a la localización de ambas menores: 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199. Asimismo, se mantienen activos los canales oficiales en redes sociales para la difusión de los casos. Ambas desapariciones se mantienen bajo investigación, mientras continúan las labores de búsqueda en la región.

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