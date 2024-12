Al final aparece un boss al que derrotas meramente con no dejar de disparar. Y si bien ataca, ninguno de sus movimientos son críticos. Quizá es en ese remate del jefe, en donde se pudo haber explotado algo más. Pero por favor no dejemos de lado que todo lo que jugamos lo desarrollaron alumnos de cuatro cuatrimestre de licenciatura.

Ahora, mis primeros recuerdos en la vida están ligados a los videojuegos. Los caso 30 años que tengo jugando no evitaron ligeros problemas para completar la fase de entrenamiento en donde no podía armar ni hacer funcionar una pistola. No me parece que sea culpa del juego, sino de mi destreza. Es cierto que buscaron darle realismo al colocar el cartucho y jalar el cargador. Creo que una que vez que te acostumbras, dicha mecánica se vuelve hasta necesaria para sentir que estás dentro del juego.

AP: Entré a esta carrera sin saber absolutamente nada. Al principio tenía miedo porque me decían que eran muchos procesos y que el trabajo en equipo sería intenso. Pero ya cuando empezamos las clases, fui aprendiendo y dije: “Esto no está tan difícil”.

AP: Sí, fue uno de los juegos con los que crecí desde hace mucho. Cuando me dijeron “vas a hacer Duck Hunt”, me pegó mucho en la infancia. La verdad fue un gran reto, pero también algo muy divertido y satisfactorio.

Este es le proyecto que busca festejar el décimo aniversario de la UCA. Cuando te pones los lentes, apareces en una especie de bosque con una mapa, una fogata y algunos items para probar controles. Al explorar el mundo (que tiene una clara estética medieval y a ratos da coqueteos con minecraft), accedes a varios minijuegos.

Aunque todos son en esencia muy sencillos, no resulta tan fácil ni rápido avanzar. El primero se trataba de capturar balones de basquetbol en el aire y después encestarlos. Lograr que se quedaran en mis manos fue muy complejo. Y cuando lo lograba, aunque creía tirar con una buena cantidad de fuerza, el balón simplemente no viajaba lejos. Pudo influir que el lugar en donde lo probé estaba lleno de cosas y gente. De hecho, me golpeé la mano en un lanzamiento. Así que recuerden que este tipo de juegos deben tener un espacio considerable para evitar estos accidentes.

En otro minijuego tenía que alimentar dragones con una especie de fruta o mineral. Juro que traté de apuntar, y si bien pasé ese nivel, estoy seguro de que todos los dragones fueron alimentados porque spameé comida a diestra y siniestra por toda la arena.

El tercer nivel fue un puzzle en donde tenía que mirar unos pedestales con patrones de colores, para después replicarlos en mi propio pilar. Aquí la mecánica fue muy sencilla, y de alguna forma no sentí el desafío.

Mi gran tema con este título es que el desplazamientos funciona con warps, algo presente en otros títulos de realidad virtual. Quizá es por la falta de práctica, pero fue lo que más se me dificultó. Ubicarme con precisión en donde quería estar.

Lo único que no me atrapó al 100% por ciento de este título es tiene una estética muy infantil, y al estar dirigido a una comunidad de preparatoria y universidad... no lo sé.

VANGUARDIA: Platícanos del proyecto de tu equipo. Cómo abordaron el brief.

ABBY LUQUES: Bueno, a nosotros nos tocó algo distinto, ya que nos solicitaron hacer un proyecto para la Universidad Carolina, que va a cumplir 10 años. Entonces, tuvimos un enfoque diferente. El personaje principal, o sea, tú, tendría una aventura, caminaría por todo el mundo de la Universidad Carolina hasta llegar a su destino, que es la sorpresa que viene al final.

V: En este caso, ¿no parten de un juego base de alguna plataforma retro?

AL: No, es totalmente distinto, porque nos llegó un proyecto diferente.

Como la mascota de la Universidad Carolina son los dragones, dijimos: “Totalmente queremos poner unos dragones”. De ahí sale uno de nuestros personajes, que se llama Dragón, y representa a los alumnos de nuevo ingreso de la Universidad Carolina. También quisimos representar a las personas importantes de la universidad: Esteban, Emi y Rosmery. Los representamos como unos honguitos que te van a estar acompañando durante todo el juego.

V: Sobre la jugabilidad. ¿Cómo fue adaptarse a la la realidad virtual?

AL: Bueno, nuestro juego es más una experiencia. Tú vas a estar caminando y viendo. Es más visual, aunque sí hay tres minijuegos. Pero sí fue complicado, porque básicamente tuvimos que programar todo desde el inicio. Pero la verdad fue una experiencia muy padre, saber cómo funcionan las cosas, entender lo de la gravedad y cómo funciona todo. La verdad está muy increíble. Lo estoy disfrutando mucho, igual que mis compañeros.

V: ¿Tú en qué te estás enfocando específicamente?

AL: Yo estoy haciendo la programación. Al inicio, la verdad no sabía que me quería enfocar directamente en los videojuegos, pero me gusta mucho aprender cosas nuevas. La programación me llamó mucho la atención. Desde que estaba en secundaria nos implementaban esto de la programación y se me daba muy bien.

V: ¿Qué fue lo más difícil de este proyecto?

AL: Híjole, pues que todo funcione. En cuanto a la programación, que la gravedad de las cosas esté bien, que la gente entienda cómo funciona el juego en general. Yo diría que eso, la jugabilidad.

V: ¿Qué quieren hacer con su juego después de presentarlo?, ¿se queda como una tarea más o tienen otros planes?

AL: El camino que queremos es que se le muestre a los alumnos de nueva generación, como una inspiración o algo así. Nuestro juego es muy inspiracional, te motiva a seguir adelante.

Queremos que lo vea toda la gente posible. A veces la Universidad Carolina va a eventos o ferias universitarias, y creo que sería un muy buen proyecto para que la gente lo viera y conociera más de la universidad.

V: ¿Qué son para ti la creatividad y la innovación?

AL: La creatividad y la innovación son una manera de expresarse, una manera de cambiar al mundo con tus ideas y una forma muy bonita de mostrar quién eres y cómo te representas.

Beat Up

Invaders: José Saldívar, Óscar Elizalde, Alexis Rojas



A continuación la entrevista integra con el equipo.