Desazolvan 35 puntos de arroyos para prevenir inundaciones en Saltillo

Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de desazolve sobre el bulevar Fundadores, frente al centro comercial Mi Plaza Mirasierra, donde retiraron tierra, piedras y desechos acumulados que representaban un riesgo para peatones y automovilistas.

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad de la población y reducir riesgos durante las lluvias, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González , instruyó una jornada intensiva de desazolve, limpieza profunda y deshierbe en avenidas y cauces de distintos sectores de la ciudad.

Díaz González destacó las labores preventivas que realiza el personal municipal en los cauces naturales de agua y señaló que, con apoyo de maquinaria pesada, se intervinieron 35 puntos estratégicos de diferentes arroyos de la ciudad.

De acuerdo con el alcalde, estos trabajos contribuyeron a reducir riesgos de inundaciones durante las lluvias registradas durante el fin de semana.

“Estos trabajos se van a realizar de manera permanente en arroyos de Saltillo, además de sumar trabajos de limpieza y desazolve de las rejillas pluviales en los distintos sectores de la ciudad, a fin de que el agua fluya de mejor manera”, señaló.

Este lunes también se intervino el arroyo Pericos, donde se efectuaron trabajos manuales de desazolve en el tramo comprendido entre las calles 10, 7 y Encino, en el fraccionamiento Mirasierra, con el objetivo de liberar el cauce y favorecer el flujo natural del agua.