Desazolvan 35 puntos de arroyos para prevenir inundaciones en Saltillo

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    Desazolvan 35 puntos de arroyos para prevenir inundaciones en Saltillo
    Retiran toneladas de tierra y desechos de cauces. CORTESÍA

Cuadrillas de “Aquí Andamos” retiraron tierra, piedras y basura acumuladas

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad de la población y reducir riesgos durante las lluvias, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, instruyó una jornada intensiva de desazolve, limpieza profunda y deshierbe en avenidas y cauces de distintos sectores de la ciudad.

Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de desazolve sobre el bulevar Fundadores, frente al centro comercial Mi Plaza Mirasierra, donde retiraron tierra, piedras y desechos acumulados que representaban un riesgo para peatones y automovilistas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/desazolvan-arroyos-la-cieneguita-pericos-y-los-ojitos-ante-pronostico-de-lluvias-en-saltillo-OB23881870

Díaz González destacó las labores preventivas que realiza el personal municipal en los cauces naturales de agua y señaló que, con apoyo de maquinaria pesada, se intervinieron 35 puntos estratégicos de diferentes arroyos de la ciudad.

De acuerdo con el alcalde, estos trabajos contribuyeron a reducir riesgos de inundaciones durante las lluvias registradas durante el fin de semana.

“Estos trabajos se van a realizar de manera permanente en arroyos de Saltillo, además de sumar trabajos de limpieza y desazolve de las rejillas pluviales en los distintos sectores de la ciudad, a fin de que el agua fluya de mejor manera”, señaló.

Este lunes también se intervino el arroyo Pericos, donde se efectuaron trabajos manuales de desazolve en el tramo comprendido entre las calles 10, 7 y Encino, en el fraccionamiento Mirasierra, con el objetivo de liberar el cauce y favorecer el flujo natural del agua.

$!Atienden arroyos Pericos y El Morillo para prevenir inundaciones
Atienden arroyos Pericos y El Morillo para prevenir inundaciones CORTESÍA

De manera simultánea, brigadas municipales intensificaron las labores de limpieza profunda y deshierbe en el arroyo El Morillo, entre las calles Francisco Narro Sur y Enrique Martínez y Martínez, en el fraccionamiento Australia.

El alcalde destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para realizar estas acciones preventivas, las cuales, afirmó, contribuyen a disminuir riesgos, mejorar la movilidad y proteger a las familias saltillenses.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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