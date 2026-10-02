Desazolvan arroyos La Cieneguita, Pericos y Los Ojitos ante pronóstico de lluvias en Saltillo

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    Desazolvan arroyos La Cieneguita, Pericos y Los Ojitos ante pronóstico de lluvias en Saltillo
    Retiraron tierra y escombro del arroyo para favorecer el flujo del agua. CORTESÍA

El arroyo La Cieneguita fue intervenido en el tramo de calle 2 a bulevar Fundadores

El Gobierno Municipal de Saltillo realizó trabajos de desazolve, limpieza y deshierbe en distintos arroyos de la ciudad, como parte de las acciones preventivas ante las lluvias y para reducir posibles riesgos en zonas habitacionales.

A través del programa “Aquí Andamos”, cuadrillas municipales intervinieron el arroyo La Cieneguita, en el tramo ubicado entre la calle 2 y el bulevar Fundadores, a la altura del fraccionamiento Real del Sol III.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-llaman-a-extremar-precauciones-por-lluvias-hasta-el-lunes-PO23871349

En este punto se retiraron tierra y escombro acumulados en el cauce, con el objetivo de favorecer el flujo del agua durante las precipitaciones.

También se realizaron trabajos de desazolve en el arroyo Pericos, particularmente en el tramo comprendido entre las calles 10, 7 y Encino, en el fraccionamiento Mirasierra. Las labores estuvieron enfocadas en retirar materiales que pudieran obstruir el cauce y generar acumulaciones de agua.

Otro de los puntos atendidos fue el arroyo Los Ojitos, entre la avenida La Salle y el bulevar Venustiano Carranza, donde se efectuó una limpieza general y deshierbe.

$!Las labores buscan reducir posibles acumulaciones de agua durante las precipitaciones.
Las labores buscan reducir posibles acumulaciones de agua durante las precipitaciones. CORTESÍA

En este sector se retiraron maleza, basura y otros residuos acumulados tanto en el cauce como en sus inmediaciones.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estos trabajos se realizan de manera preventiva en distintos puntos de Saltillo y cuentan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Las acciones forman parte de las labores municipales de mantenimiento de cauces y espacios susceptibles de registrar acumulaciones de agua durante los periodos de lluvia.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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