Saltillo: llaman a extremar precauciones por lluvias hasta el lunes

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    Saltillo: llaman a extremar precauciones por lluvias hasta el lunes
    Ante las condiciones del pavimento y la disminución de visibilidad, la dependencia recomendó extremar precauciones al circular por vialidades con acumulaciones de agua. OMAR SAUCEDO

Protección Civil prevé hasta 80% de probabilidad de precipitaciones el lunes; pide evitar arroyos y vialidades inundadas

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias para este viernes y los próximos días.

El director de la corporación, Francisco Martínez Ávalos, informó que las precipitaciones continuarán durante el sábado, domingo y lunes.

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De acuerdo con el funcionario, para este viernes se prevé un 56 por ciento de probabilidad de lluvia; para el sábado, 58 por ciento; para el domingo, 76 por ciento; y para el lunes, 80 por ciento.

Personal de Protección Civil y Bomberos mantendrá el monitoreo permanente del clima y vigilancia preventiva en distintos sectores de la ciudad.

Martínez Ávalos pidió a la población no ingresar a arroyos, vados o zonas con corrientes de agua, así como evitar cruzar vialidades que presenten acumulaciones importantes.

A los automovilistas recomendó conducir a velocidad moderada, mantener mayor distancia entre vehículos y extremar precauciones ante la disminución de visibilidad y las condiciones del pavimento.

$!Protección Civil pidió a los automovilistas conducir con precaución y mantener distancia entre vehículos.
Protección Civil pidió a los automovilistas conducir con precaución y mantener distancia entre vehículos. REDES SOCIALES

También exhortó a mantenerse alejados de árboles, anuncios espectaculares, postes o estructuras que pudieran representar algún riesgo.

La dependencia pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico y a la información que se emita a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal.

Cualquier situación de emergencia puede reportarse al Sistema 9-1-1 o mediante los grupos ciudadanos de seguridad de WhatsApp.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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