Saltillo: llaman a extremar precauciones por lluvias hasta el lunes

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias para este viernes y los próximos días. El director de la corporación, Francisco Martínez Ávalos, informó que las precipitaciones continuarán durante el sábado, domingo y lunes.

De acuerdo con el funcionario, para este viernes se prevé un 56 por ciento de probabilidad de lluvia; para el sábado, 58 por ciento; para el domingo, 76 por ciento; y para el lunes, 80 por ciento. Personal de Protección Civil y Bomberos mantendrá el monitoreo permanente del clima y vigilancia preventiva en distintos sectores de la ciudad.

Martínez Ávalos pidió a la población no ingresar a arroyos, vados o zonas con corrientes de agua, así como evitar cruzar vialidades que presenten acumulaciones importantes. A los automovilistas recomendó conducir a velocidad moderada, mantener mayor distancia entre vehículos y extremar precauciones ante la disminución de visibilidad y las condiciones del pavimento.

También exhortó a mantenerse alejados de árboles, anuncios espectaculares, postes o estructuras que pudieran representar algún riesgo. La dependencia pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico y a la información que se emita a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal. Cualquier situación de emergencia puede reportarse al Sistema 9-1-1 o mediante los grupos ciudadanos de seguridad de WhatsApp.