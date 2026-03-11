Descarta Gobernador riesgo mayor tras riña al sur de Saltillo; destaca capacidad de respuesta

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que los hechos violentos registrados ayer en colonias del sur de Saltillo se debieron a una riña ciudadana que requirió la intervención de las fuerzas de seguridad estatales y municipales para recuperar el orden.

“Fue una operación en torno a un llamado por parte de la ciudadanía de una riña que hubo en unas colonias al sur de Saltillo. Bueno, llega la Policía y al parecer estaba fuerte la riña, estaban muy agresivos”, detalló el Mandatario estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Policía y FGE detienen a ocho tras operativo en la Niños Héroes y Lomas del Refugio: ‘hicimos detonaciones para disuadir’

Jiménez Salinas explicó que los elementos policiales utilizaron disparos de disuasión para controlar la situación. Aseguró que, aunque el evento generó ruido, la reacción de las corporaciones fue una muestra de la fortaleza institucional que tiene Coahuila ante cualquier incidente.

“Más allá de alarmarnos, yo pienso que la ciudadanía debería tener tranquilidad de que hay capacidad de respuesta, de que ante cualquier situación hay un estado de fuerza importante”, manifestó, descartando que el evento estuviera vinculado con la delincuencia organizada.

Sobre los cuestionamientos de actores políticos, el Mandatario señaló que no se debe politizar la seguridad y recordó que el modelo de seguridad del Estado se basa en prevención e inteligencia, contando en 2026 con el presupuesto más alto en la historia del rubro.

“La certeza que tienen las y los coahuilenses es que aquí mandamos las instituciones y que siempre habrá una respuesta contundente y determinante de nosotros para poder mantener la seguridad, la paz y la tranquilidad”, enfatizó Manolo Jiménez.

En el ámbito económico, destacó la inauguración de la empresa Infinitum, sumando ya más de 160 inversiones en su administración. Señaló que estas acciones han permitido estabilizar el empleo en la Región Sureste frente a la incertidumbre económica nacional.

“Estamos contentos de seguir detonando inversiones en nuestro Estado. Hoy estamos con una empresa tejana, Infinitum, que nos ayuda a generar empleo y se suma a una inversión de 158 mil millones de pesos lograda durante esta gestión”, indicó.

Finalmente, reiteró que la seguridad es un trabajo diario y que se mantendrá la coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional tanto en vigilancia operativa como en el combate a delitos federales como el "huachicol".