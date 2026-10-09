Descienden del Cristo de las Galeras y caen dos menores en moto a un arroyo en Saltillo

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    Descienden del Cristo de las Galeras y caen dos menores en moto a un arroyo en Saltillo
    2Dos jóvenes resultaron lesionados luego de un accidente ocurrido en las inmediaciones de la colonia Puerto de la Virgen. MARTÍN ROJAS

Una adolescente perdió el conocimiento tras sufrir una lesión en la cabeza; familiares decidieron trasladar a ambos jóvenes a un hospital para recibir atención médica

Dos menores de aproximadamente 16 años resultaron lesionados durante la madrugada de este viernes, luego de que la motocicleta en la que viajaban saliera del camino y cayera al fondo de un arroyo en las inmediaciones de la colonia Puerto de la Virgen, en Saltillo.

Los hechos se registraron minutos después de las 02:00 horas, cuando un joven y una adolescente descendían del Cristo de las Galeras a bordo de una motocicleta. Presuntamente, circulaban a exceso de velocidad cuando el conductor perdió el control de la unidad y, al intentar recuperar el equilibrio, terminó saliendo del camino hasta caer directamente al arroyo.

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El estruendo provocado por la caída, seguido de los gritos de auxilio del conductor, despertó a los vecinos del sector, quienes salieron de sus viviendas para intentar ayudar a los afectados. Al percatarse de que la adolescente presentaba una contusión en la cabeza y había perdido el conocimiento, solicitaron apoyo a través de grupos de WhatsApp para agilizar la llegada de los cuerpos de emergencia.

$!Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender el reporte.
Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender el reporte. MARTÍN ROJAS

Minutos después, elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras que una ambulancia de la Cruz Roja se movilizó para valorar a los lesionados. Sin embargo, finalmente fueron los propios familiares de los menores quienes decidieron trasladarlos por sus propios medios a un hospital para que recibieran atención médica.

Finalmente, al no haber otro vehículo involucrado y debido a que amigos de los menores retiraron la motocicleta del sitio, las circunstancias exactas del accidente quedaron sujetas a las investigaciones correspondientes.

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