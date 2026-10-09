Descienden del Cristo de las Galeras y caen dos menores en moto a un arroyo en Saltillo

Dos menores de aproximadamente 16 años resultaron lesionados durante la madrugada de este viernes, luego de que la motocicleta en la que viajaban saliera del camino y cayera al fondo de un arroyo en las inmediaciones de la colonia Puerto de la Virgen, en Saltillo.

Los hechos se registraron minutos después de las 02:00 horas, cuando un joven y una adolescente descendían del Cristo de las Galeras a bordo de una motocicleta. Presuntamente, circulaban a exceso de velocidad cuando el conductor perdió el control de la unidad y, al intentar recuperar el equilibrio, terminó saliendo del camino hasta caer directamente al arroyo.