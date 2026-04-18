Desde un crucero, Ayuntamiento de Saltillo te invita a decidir qué obra realizará el Municipio en tu colonia

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Saltillo
/ 18 abril 2026
    Desde un crucero, Ayuntamiento de Saltillo te invita a decidir qué obra realizará el Municipio en tu colonia
    Personal municipal instaló un crucero informativo para invitar a la ciudadanía a participar en la votación de proyectos del programa Participa Saltillo 2026. CORTESÍA

El programa Participa Saltillo 2026 entra en su fase de votación con 153 propuestas viables que buscan mejorar la infraestructura y servicios en distintos sectores del municipio

Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones, personal del Gobierno Municipal de Saltillo realizó un crucero temático en uno de los puntos de mayor afluencia de la ciudad, invitando a la población a votar por los proyectos del programa Participa Saltillo 2026.

La actividad se llevó a cabo en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y avenida Universidad, donde se orientó a las y los ciudadanos sobre el proceso para ingresar al portal oficial, consultar las propuestas registradas en su sector y elegir aquella que consideren prioritaria para mejorar su entorno.

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$!En el bulevar Venustiano Carranza, ciudadanos recibieron orientación para ingresar a la plataforma digital y elegir propuestas para su sector.
En el bulevar Venustiano Carranza, ciudadanos recibieron orientación para ingresar a la plataforma digital y elegir propuestas para su sector. CORTESÍA

Para participar, los interesados deben acceder al sitio https://participa.saltillo.gob.mx/ y cargar su credencial del INE, con el fin de validar su identidad y ubicar el sector correspondiente.

La contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, informó que la etapa de votación inició el pasado 1 de abril y permanecerá abierta hasta el día 30 del mismo mes, periodo durante el cual la ciudadanía podrá emitir su decisión.

Destacó que en esta edición se registraron 239 proyectos ciudadanos, lo que representa un incremento del 37 por ciento respecto al año anterior. Tras un proceso de evaluación técnica, presupuestal y jurídica, 153 propuestas fueron consideradas viables y avanzaron a la fase de votación.

$!La votación permanecerá abierta hasta el 30 de abril, permitiendo a los saltillenses decidir las prioridades para mejorar sus comunidades.
La votación permanecerá abierta hasta el 30 de abril, permitiendo a los saltillenses decidir las prioridades para mejorar sus comunidades. CORTESÍA

Las iniciativas abarcan diversos rubros de infraestructura y servicios, como la rehabilitación de plazas y canchas, pavimentación, construcción de puentes, bacheo, banquetas, control canino, instalación de luminarias, techumbres, señalética y arbolado.

Los proyectos están distribuidos en los sectores Centro, Oriente, Oriente Extremo, Poniente, Norte, Norponiente, Suroriente, Surponiente y Rural, lo que permitirá atender necesidades específicas de cada zona.

Con este ejercicio, el Gobierno Municipal busca consolidar un modelo de participación directa, donde sean las y los ciudadanos quienes definan las prioridades de inversión en sus comunidades.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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