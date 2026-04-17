Abren Centro Intergeneracional en Saltillo para el bienestar de adultos mayores

El alcalde Javier Díaz González y su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, inauguraron el Centro Intergeneracional de Saltillo, un proyecto social enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores mediante atención integral y espacios de convivencia. El nuevo centro retoma los tres pilares del envejecimiento exitoso: salud, a través de la prevención y hábitos; participación, con inclusión social, laboral y familiar; y seguridad, mediante protección social y cuidados a largo plazo.

Asimismo, agradeció la colaboración de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías del Estado, instituciones que participarán en las actividades del centro. A nombre de los beneficiarios, María del Consuelo Mota Leos reconoció la creación de este espacio, al señalar que permitirá a las personas adultas mayores convivir, aprender y sentirse valoradas. “Aquí encontramos un lugar para convivir, aprender y, sobre todo, sentirnos valorados. Gracias a quienes han hecho posible este lugar para lograr una vida activa y saludable, que es clave para mejorar nuestra calidad de vida”, dijo. En la inauguración también estuvieron presentes Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; María Luisa Rivero Romero, directora de Centros Comunitarios, en representación de la Dirección de Desarrollo Social; y Eva Karena Hernández Martínez, en representación de la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Este proyecto fue posible gracias a la aportación de los trabajadores de la empresa BorgWarner Saltillo, quienes donaron el recurso obtenido como premio del “Presidents Safety Award”, con el objetivo de ofrecer a la comunidad un espacio digno, cálido y seguro, con capacidad para atender hasta 100 usuarios por semana, es decir, 20 personas por día. “Agradecemos a BorgWarner Saltillo por su compromiso. Este espacio demuestra que cuando sociedad, empresa y gobierno trabajan juntos, los resultados llegan y hoy abrimos un lugar lleno de vida para quienes han dado tanto por Saltillo”, expresó el alcalde. Javier Díaz también reconoció la labor de su esposa, Luly López, por su compromiso con los sectores más vulnerables, así como el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el DIF Coahuila e Inspira Coahuila, a quienes señaló como aliados clave en la atención social. El edil destacó que se implementarán estrategias coordinadas con diversas instancias para fomentar la convivencia entre generaciones, vinculando a personas adultas mayores con niñas, niños y adolescentes como base para un envejecimiento activo. Por su parte, Luly López Naranjo informó que el centro, ubicado en el centro comunitario de la colonia Panteones, ofrecerá una estancia de día con actividades de desarrollo integral. “Se ofrecerá una estancia de día, con actividades de desarrollo integral como salud, actividades cognitivas, protección, acondicionamiento físico, talleres y competencias digitales, entre otras, priorizando la convivencia intergeneracional y brindando un alimento nutritivo diario para las personas adultas mayores que participen voluntariamente”, explicó. Agregó que la ubicación permitirá atender a colonias como Zamora, Panteones y Ejército Constitucionalista, donde se concentra una importante población de adultos mayores. Asimismo, agradeció la colaboración de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías del Estado, instituciones que participarán en las actividades del centro.

A nombre de los beneficiarios, María del Consuelo Mota Leos reconoció la creación de este espacio, al señalar que permitirá a las personas adultas mayores convivir, aprender y sentirse valoradas. “Aquí encontramos un lugar para convivir, aprender y, sobre todo, sentirnos valorados. Gracias a quienes han hecho posible este lugar para lograr una vida activa y saludable, que es clave para mejorar nuestra calidad de vida”, dijo. En la inauguración también estuvieron presentes Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; María Luisa Rivero Romero, directora de Centros Comunitarios, en representación de la Dirección de Desarrollo Social; y Eva Karena Hernández Martínez, en representación de la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila.

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